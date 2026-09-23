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Kábel HDMI

SWV9030/10

8K 60 Hz Ultra HD s technológiou Dynamic HDR

Zažite rozlíšenie Ultra HD 8K pri 60 sn./s. Technológia Dynamic HDR poskytuje najlepší kontrast a obraz ostrý ako britva pre bleskovo rýchle akcie. Zdokonalený spätný zvukový kanál (ARC) podporuje frekvenciu až 192 kHz s 24-bitovým rozlíšením.

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Doprajte si vynikajúci zážitok z hry

8K 60 Hz Ultra HD s technológiou Dynamic HDR

  • 8K 60 Hz

  • 48 Gb/s

  • 3 m

UHD 4320p (8K)

Podporuje rozlíšenie videa až 8K UHD 4320p a poskytuje tak špičkovú kvalitu obrazu a herné zážitky.

60 snímok za sekundu

Vynikajúci zážitok zo sledovania a hrania hier s maximálnym počtom 60 snímok za sekundu.

28 AWG kábel z čistej medi pre najlepšiu kvalitu obrazu a zvuku.

Využitie kvalitného materiálu – 28 AWG kábel z čistej medi na zabezpečenie najlepšieho spojenia s minimom straty údajov.

Technické špecifikácie

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