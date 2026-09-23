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Tento produkt už nie je dostupný

Kábel HDMI 2.1

SWV9702/00

8K 60 Hz Ultra HD s technológiou Dynamic HDR

Zažite rozlíšenie Ultra HD 8K pri 60 sn./s. Technológia Dynamic HDR poskytuje najlepší kontrast a obraz ostrý ako britva pre bleskovo rýchle akcie. Zdokonalený spätný zvukový kanál (ARC) podporuje frekvenciu až 192 kHz s 24-bitovým rozlíšením.

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Certifikovaný kábel HDMI

8K 60 Hz Ultra HD s technológiou Dynamic HDR

  • 8K 60 Hz

  • 2 m

60 Hz s dynamickým HDR

Obrázky s rýchlosťou 60 snímok za sekundu s dynamickým HDR poskytujú najlepší kontrast a detaily.

Rozlíšenie 8 (7 680 x 4 320)

Podporuje rozlíšenie videa až 8K (7 680 x 4 320) a poskytuje tak špičkovú kvalitu obrazu a herné zážitky.

28 AWG kábel z čistej medi pre najlepšiu kvalitu obrazu a zvuku.

Využitie kvalitného materiálu – 28 AWG kábel z čistej medi na zabezpečenie najlepšieho spojenia s minimom straty údajov.

Technické špecifikácie

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