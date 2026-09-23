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SWW1001/00
Univerzálna taška s organizérom na elektroniku
Univerzálna taška s organizérom na elektroniku na ochranu vašich elektronických zariadení. Prevedenie, ktoré vďaka vodeodolnému materiálu v súlade s normou IPX4 udrží vašu elektroniku v bezpečí a suchu. Štyri vnútorné priehradky tašky slúžia na to, aby bolo vaše vybavenie prehľadne usporiadané.
Univerzálne
Noste svoje zariadenie v puzdre, ktoré ho ochráni na cestách, alebo ho použite ako prídavnú vrstvu mäkkej ochrany v taške alebo plecniaku.
Vnútri puzdra nájdete vrecká, ktoré sú ideálne na uloženie mobilného zariadenia, káblov, batérií, pamäťových kariet – čokoľvek, čo potrebujete mať chránené a po ruke.
Materiál odolný voči striekajúcej vode chráni vaše médiá pred vlhkosťou a kontaktom s vodou.
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