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        Tento produkt už nie je dostupný

        Puzdro

        SWW1001/00

        Univerzálna taška s organizérom na elektroniku

        Univerzálna taška s organizérom na elektroniku na ochranu vašich elektronických zariadení. Prevedenie, ktoré vďaka vodeodolnému materiálu v súlade s normou IPX4 udrží vašu elektroniku v bezpečí a suchu. Štyri vnútorné priehradky tašky slúžia na to, aby bolo vaše vybavenie prehľadne usporiadané.

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        Univerzálna taška s organizérom na elektroniku

        • Univerzálne

        Puzdro na prenášanie môžete používať samostatne alebo ho vložiť do tašky

        Noste svoje zariadenie v puzdre, ktoré ho ochráni na cestách, alebo ho použite ako prídavnú vrstvu mäkkej ochrany v taške alebo plecniaku.

        Vnútorné vrecká na bezpečné uloženie

        Vnútri puzdra nájdete vrecká, ktoré sú ideálne na uloženie mobilného zariadenia, káblov, batérií, pamäťových kariet – čokoľvek, čo potrebujete mať chránené a po ruke.

        Materiál odolný voči striekajúcej vode nie je určený na ponáranie do vody

        Materiál odolný voči striekajúcej vode chráni vaše médiá pred vlhkosťou a kontaktom s vodou.

        Technické špecifikácie

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        Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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