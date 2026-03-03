T2/00
Vynikajúci prirodzený zvuk
Profesionálne potláčanie hluku Pro+
Mimoriadna kvalita hovorov
Nadčasový dizajn Fidelio
Tieto prvotriedne slúchadlá vám prinesú vynikajúci prirodzený zvuk s presným oddelením hudobných nástrojov od napätých, ovládaných basov cez teplé stredné frekvencie až po iskrivé výšky. Vyvážené a grafénom potiahnuté dynamické ovládače poskytujú viac detailov, než kedykoľvek predtým. Budete počuť skladby vašich obľúbených umelcov presne tak, ako ich vytvorili.
Adaptívne potláčanie hluku sa rýchlo prispôsobí vášmu prostrediu, aby v reálnom čase potlačilo vonkajší hluk vrátane vetra. Nech ste kdekoľvek, môžete sa ponoriť od hudby po hovory bez zdvihnutia prsta. Ak chcete upraviť úroveň priehľadnosti alebo potlačenie hluku vetra, jednoducho použite aplikáciu Philips Headphones.
Môžete veselo telefonovať aj z tých najrušnejších a najhlučnejších miest. Tieto mikrofóny s tvorením lúčov sa zameriavajú na zvuk vášho hlasu, zatiaľ čo pokročilé algoritmy umelej inteligencie zabraňujú tomu, aby hluk v pozadí rušil hovor. Ak je mimoriadne veterno, snímač kostného vedenia spoľahlivo zachytí váš hlas, takže vás bude stále počuť.
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