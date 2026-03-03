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  • Stvorené pre každodenné dobrodružstvá
  • Stvorené pre každodenné dobrodružstvá
  • Stvorené pre každodenné dobrodružstvá
  • Stvorené pre každodenné dobrodružstvá
  • Stvorené pre každodenné dobrodružstvá
  • Stvorené pre každodenné dobrodružstvá
  • Stvorené pre každodenné dobrodružstvá
  • Stvorené pre každodenné dobrodružstvá
  • Stvorené pre každodenné dobrodružstvá
  • Stvorené pre každodenné dobrodružstvá
  • Stvorené pre každodenné dobrodružstvá
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  • Stvorené pre každodenné dobrodružstvá
  • Stvorené pre každodenné dobrodružstvá
  • Stvorené pre každodenné dobrodružstvá
  • Stvorené pre každodenné dobrodružstvá
  • Stvorené pre každodenné dobrodružstvá
  • Stvorené pre každodenné dobrodružstvá
  • Stvorené pre každodenné dobrodružstvá
  • Stvorené pre každodenné dobrodružstvá
  • Stvorené pre každodenné dobrodružstvá
  • Stvorené pre každodenné dobrodružstvá

FidelioSkutočne bezdrôtové slúchadlá

T2/00

2 Ocenenia

Stvorené pre každodenné dobrodružstvá
Pastva pre oči. Skvelé na počúvanie. Tieto prémiové bezdrôtové slúchadlá vám poskytujú ten najpriestrannejší a najdetailnejší zvuk priamo do uší, spolu s naším najinteligentnejším ovládaní hluku. Poskytnú vám len to najlepšie od hudby cez hovory až po filmy a podcasty.
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Stvorené pre každodenné dobrodružstvá

  • Vynikajúci prirodzený zvuk

  • Profesionálne potláčanie hluku Pro+

  • Mimoriadna kvalita hovorov

  • Nadčasový dizajn Fidelio

Vynikajúci. Zvuk charakteristický pre značku Philips je Fidelio

Vynikajúci. Zvuk charakteristický pre značku Philips je Fidelio

Tieto prvotriedne slúchadlá vám prinesú vynikajúci prirodzený zvuk s presným oddelením hudobných nástrojov od napätých, ovládaných basov cez teplé stredné frekvencie až po iskrivé výšky. Vyvážené a grafénom potiahnuté dynamické ovládače poskytujú viac detailov, než kedykoľvek predtým. Budete počuť skladby vašich obľúbených umelcov presne tak, ako ich vytvorili.

Ponorenie sa do zvuku, ktoré sa vám prispôsobí. Profesionálne potláčanie hluku Pro+

Ponorenie sa do zvuku, ktoré sa vám prispôsobí. Profesionálne potláčanie hluku Pro+

Adaptívne potláčanie hluku sa rýchlo prispôsobí vášmu prostrediu, aby v reálnom čase potlačilo vonkajší hluk vrátane vetra. Nech ste kdekoľvek, môžete sa ponoriť od hudby po hovory bez zdvihnutia prsta. Ak chcete upraviť úroveň priehľadnosti alebo potlačenie hluku vetra, jednoducho použite aplikáciu Philips Headphones.

Mimoriadna kvalita hovorov. Každé jedno slovo je jasné a zreteľné

Mimoriadna kvalita hovorov. Každé jedno slovo je jasné a zreteľné

Môžete veselo telefonovať aj z tých najrušnejších a najhlučnejších miest. Tieto mikrofóny s tvorením lúčov sa zameriavajú na zvuk vášho hlasu, zatiaľ čo pokročilé algoritmy umelej inteligencie zabraňujú tomu, aby hluk v pozadí rušil hovor. Ak je mimoriadne veterno, snímač kostného vedenia spoľahlivo zachytí váš hlas, takže vás bude stále počuť.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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