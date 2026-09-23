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  • Z parku na ulicu
  • Z parku na ulicu

1000 seriesŠportové slúchadlá do uší s mikrofónom

TAA1009RD/10

Dostupné v

Tmavo sivá
Tmavo sivá
Červená
Červená
Čierna
Čierna

Z parku na ulicu

Dostaňte sa do toku s potu odolnými slúchadlami, ktoré zosúladia vaše pohyby s čistým zvukom a povzbudzujúcimi basmi. Flexibilné krídlové hroty zachovajú slúchadlá na ušiach a 1,2 m kábel má dokonalú dĺžku pre telefón vo vrecku.

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Z parku na ulicu

  • 12 mm budiče pre čistý zvuk

  • Krídlové hroty na bezpečné upevnenie

  • Kábel s dĺžkou 1,2 m

  • IPX4 odolné voči potu/striekajúcej vode

Čistý zvuk, úderné basy

Dokonale vyladené 12 mm neodýmiové budiče sa postarajú o čistý zvuk a basové prieduchy zdokonalia výkon basov. Slúchadlá do uší sadnú pohodlne do ucha bez toho, aby sa vrezávali do ušného kanálika.

Slúchadlá, ktoré vám zostanú v ušiach pri každom pohybe

Ohybné tvarované svorky na ucho vám umožnia nastaviť tieto ľahké slúchadlá pre komfortné uchopenie, ktoré je úplne bezpečné. Budete sa môcť hýbať bez toho, aby ste sa báli, že vám slúchadlá v tomto kritickom okamihu vypadnú.

Zabudované diaľkové ovládanie s 3 tlačidlami. Ľahko ovládajte hudbu a hovory

Vďaka zabudovanému diaľkovému ovládaniu s 3 tlačidlami je používanie týchto slúchadiel veľmi jednoduché. Volajte, listujte v zoznamoch skladieb a pýtajte sa hlasového asistenta na čokoľvek, a to všetko bez dotyku smartfónu.

Technické špecifikácie

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