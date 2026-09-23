TAA1009RD/10
Dostupné v
Z parku na ulicu
Dostaňte sa do toku s potu odolnými slúchadlami, ktoré zosúladia vaše pohyby s čistým zvukom a povzbudzujúcimi basmi. Flexibilné krídlové hroty zachovajú slúchadlá na ušiach a 1,2 m kábel má dokonalú dĺžku pre telefón vo vrecku.
12 mm budiče pre čistý zvuk
Krídlové hroty na bezpečné upevnenie
Kábel s dĺžkou 1,2 m
IPX4 odolné voči potu/striekajúcej vode
Dokonale vyladené 12 mm neodýmiové budiče sa postarajú o čistý zvuk a basové prieduchy zdokonalia výkon basov. Slúchadlá do uší sadnú pohodlne do ucha bez toho, aby sa vrezávali do ušného kanálika.
Ohybné tvarované svorky na ucho vám umožnia nastaviť tieto ľahké slúchadlá pre komfortné uchopenie, ktoré je úplne bezpečné. Budete sa môcť hýbať bez toho, aby ste sa báli, že vám slúchadlá v tomto kritickom okamihu vypadnú.
Vďaka zabudovanému diaľkovému ovládaniu s 3 tlačidlami je používanie týchto slúchadiel veľmi jednoduché. Volajte, listujte v zoznamoch skladieb a pýtajte sa hlasového asistenta na čokoľvek, a to všetko bez dotyku smartfónu.
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