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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové športové slúchadlá do ucha

TAA4205BK/00

Trénujte inteligentnejšie. V každom počasí.

Využite svoj tréning čo najlepšie s týmito vodotesnými športovými slúchadlami. Monitor srdcového teplu vám pomôže nájsť vlastnú intenzitu a energizujúci zvuk vás udrží v pohybe. Svoj pokrok môžete sledovať v aplikácii Philips Headphones.

Zobraziť všetky výhody

Trénujte inteligentnejšie. V každom počasí.

  • Integrovaný monitor srdcového tepu

  • 6 hodín prehrávania

  • Bezpečné nasadenie

  • IPX5 odolnosť voči vode a potu

Trénujte inteligentnejšie. Zabudovaný monitor srdcového tepu

Sledujte svoj srdcový tep pomocou zabudovaného monitora. Senzor v slúchadle presne sleduje váš tep. Budete vedieť, kedy pridať a kedy si odpočinúť. Kompatibilné s otvorenými fitness aplikáciami, ako sú Strava a Runkeeper, ako aj s aplikáciou Philips Headphones.

Povzbudzujúci zvuk. 6 hodín prehrávania pri monitorovaní

Bežte rýchlejšie. Skáčte vyššie. Kopte silnejšie. Získate čistý zvuk, úderné basy a 6 hodín prehrávania dokonca aj pri monitorovaní srdcového tepu. Jedno nabitie cez kábel USB typu C trvá 2 hodiny a rýchle 15-minútové nabitie vám zabezpečí ďalšiu hodinu prehrávania.

Zapadnú presne tak, ako chcete. Svorky na ucho a krídlové špičky sú súčasťou balenia

Vyberte si ohybné krídlové špičky zo silikónu, ktoré vám pevne zapadnú pod záhyb ucha. Alebo sa rozhodnite pre svorky na ucho, ktoré vám pohodlne sadnú na ucho. Môžete si vybrať kryty na špičky do ucha, ktoré vám umožnia zabezpečiť dokonalé utesnenie v uchu.

Technické špecifikácie

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