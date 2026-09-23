Tento produkt už nie je dostupný
TAA4205BK/00
Trénujte inteligentnejšie. V každom počasí.
Využite svoj tréning čo najlepšie s týmito vodotesnými športovými slúchadlami. Monitor srdcového teplu vám pomôže nájsť vlastnú intenzitu a energizujúci zvuk vás udrží v pohybe. Svoj pokrok môžete sledovať v aplikácii Philips Headphones.
Integrovaný monitor srdcového tepu
6 hodín prehrávania
Bezpečné nasadenie
IPX5 odolnosť voči vode a potu
Sledujte svoj srdcový tep pomocou zabudovaného monitora. Senzor v slúchadle presne sleduje váš tep. Budete vedieť, kedy pridať a kedy si odpočinúť. Kompatibilné s otvorenými fitness aplikáciami, ako sú Strava a Runkeeper, ako aj s aplikáciou Philips Headphones.
Bežte rýchlejšie. Skáčte vyššie. Kopte silnejšie. Získate čistý zvuk, úderné basy a 6 hodín prehrávania dokonca aj pri monitorovaní srdcového tepu. Jedno nabitie cez kábel USB typu C trvá 2 hodiny a rýchle 15-minútové nabitie vám zabezpečí ďalšiu hodinu prehrávania.
Vyberte si ohybné krídlové špičky zo silikónu, ktoré vám pevne zapadnú pod záhyb ucha. Alebo sa rozhodnite pre svorky na ucho, ktoré vám pohodlne sadnú na ucho. Môžete si vybrať kryty na špičky do ucha, ktoré vám umožnia zabezpečiť dokonalé utesnenie v uchu.
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