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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové športové slúchadlá do ucha

TAA5205BK/00

3.6
| (8) Recenzie
Vždy vám vyhovejú
Tieto pravé bezdrôtové slúchadlá sú ideálne od ranného behania až po popoludnia v kancelárii. Pýšia sa dizajnom s odnímateľnou úchytkou okolo ucha, takže si ich môžete presne prispôsobiť. Vďaka nabíjaciemu puzdru získate 20 hodín prehrávania a sú vodotesné podľa normy IPX7.
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Vždy vám vyhovejú

  • Flexibilný dvojcestný dizajn

  • 20 hodín prehrávania

  • Čisté hovory. Monofónny režim

  • IPX7 odolnosť voči vode a potu

Vytvorené na cvičenie. Pripravené na váš deň

Vytvorené na cvičenie. Pripravené na váš deň

6 mm budiče zabezpečujú ostrý a čistý zvuk so silnými basmi. Od vašich obľúbených zoznamov skladieb po podcasty a mnoho ďalšieho – prežívajte svoj deň so zvukmi, ktoré vás nakopnú.

Vodotesné a odolné voči potu so stupňom ochrany IPX7

Vodotesné a odolné voči potu so stupňom ochrany IPX7

Tieto skutočne bezdrôtové športové slúchadlá majú stupeň ochrany IPX7 a vydržia tak úplné ponorenie do vody do hĺbky až 1 m až počas 30 minút. Zostanú na mieste, nech sa potíte akokoľvek silno alebo nech máte akýkoľvek tvar uší.

Dizajn s odnímateľnou svorkou na ucho. Pre štýl podľa vašich predstáv

Dizajn s odnímateľnou svorkou na ucho. Pre štýl podľa vašich predstáv

Či už ide o beh v parku alebo o intenzívne cvičenie HIIT, vďaka dizajnu svorky na ucho vám budú slúchadlá pevne priliehať. Môžete si vybrať spomedzi troch rôznych veľkostí silikónových krytov na špičky do ucha, a keď necvičíte, svorky na ucho sa dajú odstrániť.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

3.6

z 5

8

Recenzie

2

02/12/2022

Polska

Polska

Świetne

Jestem bardzo zadowolony z tych słuchawek, polecam wszystkim

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

14/11/2022

Polska

Polska

Artefakt biegacza

Wybrałem ten model do biegania z uwagi na dodatkowe zabezpieczenie przed wypadaniem z ucha. Polecam, ponieważ poza wygodą oferują dobrą jakość dźwięku

Výhody

nie wypadają z ucha, jakość dźwięku

Táto recenzia bola vytvorená pre TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Táto recenzia bola vytvorená pre TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

25/10/2022

Polska

Polska

Super

Polecam te słuchawki. Od dnia zakupu spisują się świetnie. Produkt zgodny z opisem ;)

Výhody

dźwięk

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

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