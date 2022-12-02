Tento produkt už nie je dostupný
TAA5205BK/00
Flexibilný dvojcestný dizajn
20 hodín prehrávania
Čisté hovory. Monofónny režim
IPX7 odolnosť voči vode a potu
6 mm budiče zabezpečujú ostrý a čistý zvuk so silnými basmi. Od vašich obľúbených zoznamov skladieb po podcasty a mnoho ďalšieho – prežívajte svoj deň so zvukmi, ktoré vás nakopnú.
Tieto skutočne bezdrôtové športové slúchadlá majú stupeň ochrany IPX7 a vydržia tak úplné ponorenie do vody do hĺbky až 1 m až počas 30 minút. Zostanú na mieste, nech sa potíte akokoľvek silno alebo nech máte akýkoľvek tvar uší.
Či už ide o beh v parku alebo o intenzívne cvičenie HIIT, vďaka dizajnu svorky na ucho vám budú slúchadlá pevne priliehať. Môžete si vybrať spomedzi troch rôznych veľkostí silikónových krytov na špičky do ucha, a keď necvičíte, svorky na ucho sa dajú odstrániť.
3.6
z 5
8
Recenzie
Radosław888
02/12/2022
Polska
Świetne
Jestem bardzo zadowolony z tych słuchawek, polecam wszystkim
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Don Mat
14/11/2022
Polska
Artefakt biegacza
Wybrałem ten model do biegania z uwagi na dodatkowe zabezpieczenie przed wypadaniem z ucha. Polecam, ponieważ poza wygodą oferują dobrą jakość dźwięku
Výhody
nie wypadają z ucha, jakość dźwięku
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
25/10/2022
Polska
Super
Polecam te słuchawki. Od dnia zakupu spisują się świetnie. Produkt zgodny z opisem ;)
Výhody
dźwięk
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe