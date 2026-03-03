TAA5508BK/00
Detailný prirodzený zvuk
Profesionálne potláčanie hluku
Zreteľnejšie hovory na cestách
Perfektne sedia do uší
Rušná posilňovňa? Vietor v parku? Adaptívne potláčanie hluku rýchlo reaguje na okolie a v reálnom čase potláča vonkajší hluk vrátane vetra. Ak sa pri behu dostanete do blízkosti rušnej cesty, môžete ťuknutím na slúchadlo aktivovať režim uvedomenia a počuť aj vonkajšie zvuky.
Keď telefonujete, špeciálny mikrofón zachytí zvuk vášho hlasu, zatiaľ čo algoritmus AI odstráni hluk na pozadí zo sveta okolo vás. Osoba, s ktorou hovoríte, počuje vás, a nie premávku alebo rozhovor ľudí okolo vás!
Nezáleží na tom, ako sa pohybujete, tieto slúchadlá zostanú na svojom mieste. Silikónové koncovky slúchadiel majú textúrovaný vzor uchopenia, ktorý pomáha slúchadlám zostať v ušiach a uľahčuje ich držanie spotenými rukami. Povrch slúchadiel je reflexný, čo môže pomôcť pri viditeľnosti v noci.
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Vyžaduje aktualizáciu softvéru. Aplikácia pre slúchadlá Philips vás upozorní, keď bude k dispozícii najnovšia verzia softvéru.