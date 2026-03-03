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  • Základné potreby vášho cvičenia
  • Základné potreby vášho cvičenia
  • Základné potreby vášho cvičenia
  • Základné potreby vášho cvičenia
  • Základné potreby vášho cvičenia
  • Základné potreby vášho cvičenia
  • Základné potreby vášho cvičenia
  • Základné potreby vášho cvičenia
  • Základné potreby vášho cvičenia
  • Základné potreby vášho cvičenia
  • Základné potreby vášho cvičenia
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  • Základné potreby vášho cvičenia
  • Základné potreby vášho cvičenia
  • Základné potreby vášho cvičenia
  • Základné potreby vášho cvičenia
  • Základné potreby vášho cvičenia
  • Základné potreby vášho cvičenia
  • Základné potreby vášho cvičenia
  • Základné potreby vášho cvičenia
  • Základné potreby vášho cvičenia
  • Základné potreby vášho cvičenia

Skutočne bezdrôtové slúchadlá

TAA5508BK/00

2 Ocenenia

Základné potreby vášho cvičenia
Tieto bezdrôtové športové slúchadlá s potlačením hluku vás budú motivovať k pohybu či už vo fitku alebo na ulici! Hudba a podcasty znejú skvele a bude vás jasne počuť, ak musíte vziať hovor. Spoľahlivé prispôsobenie tvaru ucha udržuje slúchadlá pekne na mieste.
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Základné potreby vášho cvičenia

  • Detailný prirodzený zvuk

  • Profesionálne potláčanie hluku

  • Zreteľnejšie hovory na cestách

  • Perfektne sedia do uší

Započúvajte sa. Profesionálne potláčanie hluku

Započúvajte sa. Profesionálne potláčanie hluku

Rušná posilňovňa? Vietor v parku? Adaptívne potláčanie hluku rýchlo reaguje na okolie a v reálnom čase potláča vonkajší hluk vrátane vetra. Ak sa pri behu dostanete do blízkosti rušnej cesty, môžete ťuknutím na slúchadlo aktivovať režim uvedomenia a počuť aj vonkajšie zvuky.

Zreteľnejšie hovory na cestách. Počuť vás, nie hluk

Zreteľnejšie hovory na cestách. Počuť vás, nie hluk

Keď telefonujete, špeciálny mikrofón zachytí zvuk vášho hlasu, zatiaľ čo algoritmus AI odstráni hluk na pozadí zo sveta okolo vás. Osoba, s ktorou hovoríte, počuje vás, a nie premávku alebo rozhovor ľudí okolo vás!

Perfektne sedia do uší. Nevypadnú, ani keď ste v pohybe

Perfektne sedia do uší. Nevypadnú, ani keď ste v pohybe

Nezáleží na tom, ako sa pohybujete, tieto slúchadlá zostanú na svojom mieste. Silikónové koncovky slúchadiel majú textúrovaný vzor uchopenia, ktorý pomáha slúchadlám zostať v ušiach a uľahčuje ich držanie spotenými rukami. Povrch slúchadiel je reflexný, čo môže pomôcť pri viditeľnosti v noci.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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  1. Vyžaduje aktualizáciu softvéru. Aplikácia pre slúchadlá Philips vás upozorní, keď bude k dispozícii najnovšia verzia softvéru.