Tento produkt už nie je dostupný
Pokojne sa hýbte, ony sa nebudú
Udávajte rytmus s bezdrôtovými slúchadlami, ktoré nespadnú bez ohľadu na to, ako sa hýbete! Tieto otvorené športové slúchadlá sú mimoriadne ľahké, mimoriadne pohodlné a odolné. Navyše budete vďaka nim počuť všetko, čo sa okolo vás deje.
Nasadenie s odkrytými ušami
Technológia kostnej vodivosti
Zreteľnejšie hovory na cestách
Bezpečnostné osvetlenie s LED diódami
Behajte, skáčte, jazdite! Tieto otvorené slúchadlá vám pri pohybe nespadnú. Pásik na krk sa obtáča okolo zadnej časti hlavy a hornej časti uší, kde pohodlne držia na mieste: nepohnú sa, ani keď idete naplno. Navyše sú také ľahké, že ich takmer neucítite.
Technológia kostného vedenia prenáša zvuk cez kosti lebky, čo znamená, že si nemusíte dávať do ucha slúchadlá ani nemusíte nosiť slúchadlá, ktoré vám zakrývajú ucho. Namiesto toho sa zvuk šíri z lícnych kostí priamo do vnútorného ucha – a hudba sa vám zázračne objaví v hlave!
Keď telefonujete, mikrofóny s tvorením lúčov presne zachytia zvuk vášho hlasu, zatiaľ čo algoritmus AI odstráni hluk na pozadí zo sveta okolo vás. Osoba, s ktorou hovoríte, počuje vás, a nie premávku alebo ľudí okolo vás!
Ocenenia
4.7
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Emil21
21/06/2022
Slovensko
Úžasné športové slúchadlá
Slúchádlá sú perfektné na športovanie, keďže nechavajú ucho otvorené a možem popri hudbe venovať pozornosť aj zvukom okolia
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Dátum použitia 2021-06-21
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Dátum použitia 2021-06-21
Matub111
08/06/2022
Slovensko
Skvely produkt na vsetky sportove aktivity
Skvele sluchadla pouzivam ich na behanie a bicyklovanie a som velmi spokojny pocut okolite zvuky a zaroven hudbu.
Výhody
Skvele na sport , sluchadla niesu v usiach tym padom pocut aj okolite zvuky
Nevýhody
Ziadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Dátum použitia 2022-02-07
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Dátum použitia 2022-02-07
Zulu8
06/06/2022
Slovensko
Bezpecnost nadovsetko
Vyborne sluchadla na pouzivanie vonku pri treningu alebo outdoor aktivitach s rodinou. Clovek zostava stale v kontakte s okolim a pritom moze nerusene pocuvat svoju oblubenu hudbu.
Výhody
neustaly kontakt s okolim
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Dátum použitia 2022-02-06
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Dátum použitia 2022-02-06
Vyžaduje aktualizáciu softvéru. Aplikácia pre slúchadlá Philips vás upozorní, keď bude k dispozícii najnovšia verzia softvéru.