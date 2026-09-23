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6000 seriesSlúchadlá na uši so solárnym napájaním

TAA6219BK/00

1 Ocenenie

Svetlo, sila, akcia

Skvelý zvuk, ktorý vás naštartuje, solárna energia, ktorá vás udrží v chode! Vďaka solárnej technológii Powerfoyle™ sa tieto bezdrôtové slúchadlá na uši dobíjajú na svetle a batéria vydrží nabitá až 80 hodín, takže ich môžete používať aj na tmavších miestach.

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Svetlo, sila, akcia

  • Solárna technológia Powerfoyle™

  • Samonabíjacie slúchadlá

  • 80-hodinová rezerva batérie

  • Umývateľné vankúšiky náušníkov

Powerfoyle™ od spoločnosti Exeger. Viac svetla, viac výkonu

Powerfoyle™ od spoločnosti Exeger. Viac svetla, viac výkonu

Slnečné svetlo sa mení na elektrické svetlo, tieto slúchadlá sa dobíjajú vždy, keď sú vystavené svetlu! Materiál Powerfoyle™ so solárnymi článkami v hlavovom oblúku získava energiu zo slnka, aby udržal batériu v chode – a dokonca sa vám nabije aj elektrickým svetlom. Plne nabitá batéria poskytuje až 80 hodín prehrávania, takže môžete pokračovať aj pri slabom osvetlení.

Cool a pohodlné nosenie na ušiach pre aktívny životný štýl

Cool a pohodlné nosenie na ušiach pre aktívny životný štýl

Behajte, choďte, jazdite na kolieskových korčuliach! Pohodlný hlavový oblúk sa pri pohybe nešmýka a mäkké, priedušné náušníky sú naplnené chladiacim gélom. Návleky na náušníky sa dajú odňať na jednoduché čistenie, takže ich budete môcť vždy znovu obnoviť.

Skvelý zvuk aj pri nízkej hlasitosti s funkciou Dynamic Bass

Skvelý zvuk aj pri nízkej hlasitosti s funkciou Dynamic Bass

Vďaka 40 mm budičom si užijete skvelý zvuk a dobrú pasívnu izoláciu hluku vďaka prispôsobeniu na uši. Ak máte radi dobré basy, aktivujte funkciu Dynamic Bass prostredníctvom aplikácie pre slúchadlá Philips a môžete si vychutnať silu svojich obľúbených skladieb, aj keď počúvate potichu.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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