TAA6219BK/00
Svetlo, sila, akcia
Skvelý zvuk, ktorý vás naštartuje, solárna energia, ktorá vás udrží v chode! Vďaka solárnej technológii Powerfoyle™ sa tieto bezdrôtové slúchadlá na uši dobíjajú na svetle a batéria vydrží nabitá až 80 hodín, takže ich môžete používať aj na tmavších miestach.
Solárna technológia Powerfoyle™
Samonabíjacie slúchadlá
80-hodinová rezerva batérie
Umývateľné vankúšiky náušníkov
Slnečné svetlo sa mení na elektrické svetlo, tieto slúchadlá sa dobíjajú vždy, keď sú vystavené svetlu! Materiál Powerfoyle™ so solárnymi článkami v hlavovom oblúku získava energiu zo slnka, aby udržal batériu v chode – a dokonca sa vám nabije aj elektrickým svetlom. Plne nabitá batéria poskytuje až 80 hodín prehrávania, takže môžete pokračovať aj pri slabom osvetlení.
Behajte, choďte, jazdite na kolieskových korčuliach! Pohodlný hlavový oblúk sa pri pohybe nešmýka a mäkké, priedušné náušníky sú naplnené chladiacim gélom. Návleky na náušníky sa dajú odňať na jednoduché čistenie, takže ich budete môcť vždy znovu obnoviť.
Vďaka 40 mm budičom si užijete skvelý zvuk a dobrú pasívnu izoláciu hluku vďaka prispôsobeniu na uši. Ak máte radi dobré basy, aktivujte funkciu Dynamic Bass prostredníctvom aplikácie pre slúchadlá Philips a môžete si vychutnať silu svojich obľúbených skladieb, aj keď počúvate potichu.
Ocenenia
Hodnotenie