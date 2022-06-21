VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Záber jedného produktu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hlavná fotografia pri použití
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu s príslušenstvom
  • Záber jedného produktu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hlavná fotografia pri použití
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu s príslušenstvom

Tento produkt už nie je dostupný

Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

TAA6606BK/00

4.7

| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Behajte bezpečne, jazdite bez obmedzení

Stlačte tlačidlo prehrávania a objavte nový spôsob počúvania počas tréningu! Tieto bezdrôtové športové slúchadlá s kostným vedením zvuku vám ponechajú možnosť hovoriť s ostatnými športovcami a plné vnímanie okolitého prostredia. Váš beh a jazda práve dostali novú, lepšiu podobu.

Zobraziť všetky výhody

Behajte bezpečne, jazdite bez obmedzení

  • Nasadenie s odkrytými ušami

  • Technológia kostnej vodivosti

  • Ľahké a robustné

  • Ochrana proti prachu/vode IP67

Trénujte celý deň. 9 hodín prehrávania

Vďaka 9 hodinám prehrávania na jedno nabitie sú tieto slúchadlá s otvorenými slúchadlami ktoré prenášajú zvuky cez kosti, s vami počas celého preteku. Plné nabitie trvá 2 hodiny cez USB-C. Potrebujete ďalšiu dávku energie? Stačí 15 minút nabíjania, aby ste získali ďalšiu hodinu prehrávania.

Kostná vodivosť. Zvuk bez slúchadiel

Kostná vodivosť. Zvuk bez slúchadiel

Technológia kostnej vodivosti prenáša zvuk cez kosti lebky, takže vaše uši sú úplne otvorené pre okolie. Môžete si tak vychutnávať hudbu a podcasty a zároveň počuť, ako vaše nohy dopadajú na chodník. Alebo auto, ktoré sa približuje k vášmu zadnému kolesu.

Vstavané mikrofóny počas hovoru odstraňujú zvuky z okolia

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

21/06/2022

Slovensko

Slovensko

Úžasné športové slúchadlá

Slúchádlá sú perfektné na športovanie, keďže nechavajú ucho otvorené a možem popri hudbe venovať pozornosť aj zvukom okolia

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Dátum použitia 2021-06-21

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Dátum použitia 2021-06-21

08/06/2022

Slovensko

Slovensko

Skvely produkt na vsetky sportove aktivity

Skvele sluchadla pouzivam ich na behanie a bicyklovanie a som velmi spokojny pocut okolite zvuky a zaroven hudbu.

Výhody

Skvele na sport , sluchadla niesu v usiach tym padom pocut aj okolite zvuky

Nevýhody

Ziadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Dátum použitia 2022-02-07

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Dátum použitia 2022-02-07

06/06/2022

Slovensko

Slovensko

Bezpecnost nadovsetko

Vyborne sluchadla na pouzivanie vonku pri treningu alebo outdoor aktivitach s rodinou. Clovek zostava stale v kontakte s okolim a pritom moze nerusene pocuvat svoju oblubenu hudbu.

Výhody

neustaly kontakt s okolim

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Dátum použitia 2022-02-06

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá

Dátum použitia 2022-02-06

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.