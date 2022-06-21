Tento produkt už nie je dostupný
TAA6606BK/00
Behajte bezpečne, jazdite bez obmedzení
Stlačte tlačidlo prehrávania a objavte nový spôsob počúvania počas tréningu! Tieto bezdrôtové športové slúchadlá s kostným vedením zvuku vám ponechajú možnosť hovoriť s ostatnými športovcami a plné vnímanie okolitého prostredia. Váš beh a jazda práve dostali novú, lepšiu podobu.
Nasadenie s odkrytými ušami
Technológia kostnej vodivosti
Ľahké a robustné
Ochrana proti prachu/vode IP67
Vďaka 9 hodinám prehrávania na jedno nabitie sú tieto slúchadlá s otvorenými slúchadlami ktoré prenášajú zvuky cez kosti, s vami počas celého preteku. Plné nabitie trvá 2 hodiny cez USB-C. Potrebujete ďalšiu dávku energie? Stačí 15 minút nabíjania, aby ste získali ďalšiu hodinu prehrávania.
Technológia kostnej vodivosti prenáša zvuk cez kosti lebky, takže vaše uši sú úplne otvorené pre okolie. Môžete si tak vychutnávať hudbu a podcasty a zároveň počuť, ako vaše nohy dopadajú na chodník. Alebo auto, ktoré sa približuje k vášmu zadnému kolesu.
4.7
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Emil21
21/06/2022
Slovensko
Úžasné športové slúchadlá
Slúchádlá sú perfektné na športovanie, keďže nechavajú ucho otvorené a možem popri hudbe venovať pozornosť aj zvukom okolia
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Dátum použitia 2021-06-21
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Dátum použitia 2021-06-21
Matub111
08/06/2022
Slovensko
Skvely produkt na vsetky sportove aktivity
Skvele sluchadla pouzivam ich na behanie a bicyklovanie a som velmi spokojny pocut okolite zvuky a zaroven hudbu.
Výhody
Skvele na sport , sluchadla niesu v usiach tym padom pocut aj okolite zvuky
Nevýhody
Ziadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Dátum použitia 2022-02-07
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Dátum použitia 2022-02-07
Zulu8
06/06/2022
Slovensko
Bezpecnost nadovsetko
Vyborne sluchadla na pouzivanie vonku pri treningu alebo outdoor aktivitach s rodinou. Clovek zostava stale v kontakte s okolim a pritom moze nerusene pocuvat svoju oblubenu hudbu.
Výhody
neustaly kontakt s okolim
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Dátum použitia 2022-02-06
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Dátum použitia 2022-02-06
Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.