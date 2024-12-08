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  • Začnite počúvať. Dostaňte sa do tempa.
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  • Začnite počúvať. Dostaňte sa do tempa.
  • Začnite počúvať. Dostaňte sa do tempa.
  • Začnite počúvať. Dostaňte sa do tempa.
  • Začnite počúvať. Dostaňte sa do tempa.
  • Začnite počúvať. Dostaňte sa do tempa.
  • Začnite počúvať. Dostaňte sa do tempa.
  • Začnite počúvať. Dostaňte sa do tempa.
  • Začnite počúvať. Dostaňte sa do tempa.
  • Začnite počúvať. Dostaňte sa do tempa.
  • Začnite počúvať. Dostaňte sa do tempa.
  • Začnite počúvať. Dostaňte sa do tempa.
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  • Začnite počúvať. Dostaňte sa do tempa.
  • Začnite počúvať. Dostaňte sa do tempa.
  • Začnite počúvať. Dostaňte sa do tempa.
  • Začnite počúvať. Dostaňte sa do tempa.
  • Začnite počúvať. Dostaňte sa do tempa.
  • Začnite počúvať. Dostaňte sa do tempa.
  • Začnite počúvať. Dostaňte sa do tempa.
  • Začnite počúvať. Dostaňte sa do tempa.
  • Začnite počúvať. Dostaňte sa do tempa.
  • Začnite počúvať. Dostaňte sa do tempa.

6000 seriesOtvorené skutočne bezdrôtové športové slúchadlá

TAA6709BK/00

4.8
| (6) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Začnite počúvať. Dostaňte sa do tempa.
Choďte naplno so skutočne bezdrôtovými otvorenými slúchadlami, ktoré vám vždy perfektne sadnú! Mäkké a pohodlné uchytenie udrží tieto slúchadlá na mieste bez ohľadu na to, aké máte tempo – otvorená konštrukcia znamená, že budete počuť svet okolo seba aj hudbu.
Zobraziť všetky výhody

Začnite počúvať. Dostaňte sa do tempa.

  • Skutočne bezdrôtové prispôsobenie otvoreného slúchadla

  • Vedenie vzduchu

  • Ochrana IP55 proti prachu/vode

  • Až 28 hodín prehrávania

Otvorené skutočne bezdrôtové prispôsobenie. Počúvajte svet, vnímajte rytmus

Otvorené skutočne bezdrôtové prispôsobenie. Počúvajte svet, vnímajte rytmus

Vďaka dizajnu otvoreného slúchadla týchto slúchadiel sa nemusíte hrať s rôznymi veľkosťami koncoviek do uší. Namiesto toho sa okolo uší obtáčajú pohodlné háčiky a pogumovaná kotva na konci každého háčika sa jemne uchytí pod zadnou časťou ucha, aby poskytla väčšiu bezpečnosť a pevné uchytenie.

Vedenie vzduchu. Do zvukovodu vám okrem hudby nič nevnikne

Vedenie vzduchu. Do zvukovodu vám okrem hudby nič nevnikne

Hudba, audioknihy, podcasty, tréningový playlist – dobrý zvuk s poriadnymi basmi si vychutnáte, nech už počúvate čokoľvek! Každé slúchadlo bezpečne sedí na krivke vonkajšieho ucha a precízne meniče smerujú zvuk do zvukovodu bez jeho utesnenia, takže pri počúvaní budete počuť svoje okolie.

Vyjdite von. Odolnosť voči prachu a vode IP55

Vyjdite von. Odolnosť voči prachu a vode IP55

Prechádzajte sa v lese. Bežte v daždi. Stupeň krytia IP55 znamená, že týmto otvoreným slúchadlám nevadí pot, vlhkosť ani prach – takže vám nikdy nedajú zámienku zostať na gauči! Ak sa pohybujete vonku, bežecké svetlo vás udrží viditeľným.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

6

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

08/12/2024

Polska

Polska

Ciekawa i interesująca propozycja

Słuchawki są bardzo ciekawą propozycją, szczególnie dla sportowców lub dla osób, które chciałaby jednocześnie słyszeć i otoczenie i muzykę. Dobrze dopasowują się do ucha, nie spadają, mimo ruchu, ale po ok. 2/3 godzinach noszenia lekko bolą uszy (z zewnątrz), może to jednak wina mojej budowy ucha. Ogólnie jakość dźwięku bardzo dobra, z powodzeniem można odtwarzać różne gatunki muzyczne, ale także oglądać filmy czy rozmawiać przez nie. Trzeba jednak pamiętać, że przez swoją otwartą budowę nie wytłumiają całkowicie otoczenia, więc nie sprawdzą osobom, które chciałyby się odciąć od dźwięków z zewnątrz. Dużym plusem jest wytrzymała bateria i szybki czas ładowania. Małym minusem jest kwestia zgubienia zasięgu, parę razy zdarzyło mi się, ze gdy oddaliłam się zbyt daleko od telefonu to słuchawki zgubiły zasięg i mimo powrotu do telefonu już go nie odzyskały. Musiałam je zdjąć, schować do pudełka i ponownie założyć oraz włączyć. Fajnie, że słuchawki posiadają kolorowe diody, które można wedle potrzeb włączać i wyłączać. Nie do końca opanowałam jeszcze sterowanie, mogłoby być ciut bardziej intuicyjne, ale dużym plusem jest kompatybilna z słuchawkami aplikacja, dzięki której można z poziomu telefonu poustawiać niektóre parametry. Ogólnie ciekawa propozycja, bardzo mi się spodobały i mogę je polecić.

Výhody

wytrzymała bateria, kompatybilna aplikacja, słyszalne otoczenie, mimo działających słuchawek, diody, trzymają się ucha

Nevýhody

niekiedy gubią zasięg i nie łączą się ponownie, sterowanie muzyką z poziomu słuchawek

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless

03/12/2024

Polska

Polska

Stylowe, fajny kolor

Słuchawki dopasowują się do ucha, nie wypadają, mają ładny kolor. Jakoś dźwięku jest znakomita, mimo ze sa sportowe i uzywam je na siłowi, używam je również do rozmow i oglądania filmów. Mimo wysokiej ceny, są jej warte.

Výhody

Wygodne, jakos dzwieku

Nevýhody

Brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless

01/12/2024

Polska

Polska

Eleganckie słuchawki

Słuchawki zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie nie nie tylko przy bieganiu czy innych sportach co uprawiam po pracy ale także bardzo dobrze sprawują się przy pracach wokół domu jak koszenie trawy czy grabienie liści. Dźwięk wychodzący z tych słuchawek jest elegancki mocowanie na uszy jest genialne bateria która trzyma ponad 28 godzin to jest klasa. Nie napisać nic złego tylko same pozytywy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless

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