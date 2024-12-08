TAA6709BK/00
Skutočne bezdrôtové prispôsobenie otvoreného slúchadla
Vedenie vzduchu
Ochrana IP55 proti prachu/vode
Až 28 hodín prehrávania
Vďaka dizajnu otvoreného slúchadla týchto slúchadiel sa nemusíte hrať s rôznymi veľkosťami koncoviek do uší. Namiesto toho sa okolo uší obtáčajú pohodlné háčiky a pogumovaná kotva na konci každého háčika sa jemne uchytí pod zadnou časťou ucha, aby poskytla väčšiu bezpečnosť a pevné uchytenie.
Hudba, audioknihy, podcasty, tréningový playlist – dobrý zvuk s poriadnymi basmi si vychutnáte, nech už počúvate čokoľvek! Každé slúchadlo bezpečne sedí na krivke vonkajšieho ucha a precízne meniče smerujú zvuk do zvukovodu bez jeho utesnenia, takže pri počúvaní budete počuť svoje okolie.
Prechádzajte sa v lese. Bežte v daždi. Stupeň krytia IP55 znamená, že týmto otvoreným slúchadlám nevadí pot, vlhkosť ani prach – takže vám nikdy nedajú zámienku zostať na gauči! Ak sa pohybujete vonku, bežecké svetlo vás udrží viditeľným.
4.8
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Zetunia
08/12/2024
Polska
Ciekawa i interesująca propozycja
Słuchawki są bardzo ciekawą propozycją, szczególnie dla sportowców lub dla osób, które chciałaby jednocześnie słyszeć i otoczenie i muzykę. Dobrze dopasowują się do ucha, nie spadają, mimo ruchu, ale po ok. 2/3 godzinach noszenia lekko bolą uszy (z zewnątrz), może to jednak wina mojej budowy ucha. Ogólnie jakość dźwięku bardzo dobra, z powodzeniem można odtwarzać różne gatunki muzyczne, ale także oglądać filmy czy rozmawiać przez nie. Trzeba jednak pamiętać, że przez swoją otwartą budowę nie wytłumiają całkowicie otoczenia, więc nie sprawdzą osobom, które chciałyby się odciąć od dźwięków z zewnątrz. Dużym plusem jest wytrzymała bateria i szybki czas ładowania. Małym minusem jest kwestia zgubienia zasięgu, parę razy zdarzyło mi się, ze gdy oddaliłam się zbyt daleko od telefonu to słuchawki zgubiły zasięg i mimo powrotu do telefonu już go nie odzyskały. Musiałam je zdjąć, schować do pudełka i ponownie założyć oraz włączyć. Fajnie, że słuchawki posiadają kolorowe diody, które można wedle potrzeb włączać i wyłączać. Nie do końca opanowałam jeszcze sterowanie, mogłoby być ciut bardziej intuicyjne, ale dużym plusem jest kompatybilna z słuchawkami aplikacja, dzięki której można z poziomu telefonu poustawiać niektóre parametry. Ogólnie ciekawa propozycja, bardzo mi się spodobały i mogę je polecić.
Výhody
wytrzymała bateria, kompatybilna aplikacja, słyszalne otoczenie, mimo działających słuchawek, diody, trzymają się ucha
Nevýhody
niekiedy gubią zasięg i nie łączą się ponownie, sterowanie muzyką z poziomu słuchawek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Brunetka1232
03/12/2024
Polska
Stylowe, fajny kolor
Słuchawki dopasowują się do ucha, nie wypadają, mają ładny kolor. Jakoś dźwięku jest znakomita, mimo ze sa sportowe i uzywam je na siłowi, używam je również do rozmow i oglądania filmów. Mimo wysokiej ceny, są jej warte.
Výhody
Wygodne, jakos dzwieku
Nevýhody
Brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Majk@
01/12/2024
Polska
Eleganckie słuchawki
Słuchawki zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie nie nie tylko przy bieganiu czy innych sportach co uprawiam po pracy ale także bardzo dobrze sprawują się przy pracach wokół domu jak koszenie trawy czy grabienie liści. Dźwięk wychodzący z tych słuchawek jest elegancki mocowanie na uszy jest genialne bateria która trzyma ponad 28 godzin to jest klasa. Nie napisać nic złego tylko same pozytywy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless