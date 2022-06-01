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Tento produkt už nie je dostupný

Skutočne bezdrôtové športové slúchadlá

TAA7306BK/00

4.4
| (11) Recenzie | 88% Odporúča tento produkt
Trénujte inteligentnejšie
Bežte rýchlejšie. Skáčte vyššie. Tieto skutočne bezdrôtové športové slúchadlá sa môžu pochváliť odpojiteľnými svorkami na ucho na obzvlášť bezpečné upevnenie. Vďaka povzbudzujúcemu zvuku budete sústredení a zabudovaný monitor srdcového tepu vám pomôže trénovať v zhode s vaším telom.
Zobraziť všetky výhody

Trénujte inteligentnejšie

  • Prispôsobené tvaru ucha

  • Monitor srdcového tepu

  • Spony na ucho alebo krídlové špičky

  • UV čistenie

Prispôsobivý tvar. Spony na ucho alebo krídlové špičky

Prispôsobivý tvar. Spony na ucho alebo krídlové špičky

Pri ľahkých až stredne náročných tréningoch zabezpečia ohybné a odnímateľné krídlové špičky bezpečné upevnenie. Keď sa chystáte na náročný tréning, spony na ucho udržia slúchadlá v ušiach. Vyberte si farbu spôn alebo špičiek podľa svojho štýlu.

Počúvajte svoje telo. Monitor srdcového tepu

Počúvajte svoje telo. Monitor srdcového tepu

Trénujte inteligentnejšie vďaka monitoru srdcového tepu, ktorý je kompatibilný s obľúbenými fitness aplikáciami a aplikáciou pre slúchadlá Philips. Ak vybraná aplikácia podporuje hlasové upozornenia v reálnom čase, počas tréningu budete počuť aktuálny srdcový tep. Budete vedieť kedy zvýšiť tempo a kedy ho znížiť.

Zaberte, zostaňte svieži. UV čistenie

Zaberte, zostaňte svieži. UV čistenie

Zdvíhajte veľa. Pokorte bežiaci pás. Nech je váš spôsob, ako si zabezpečiť prísun endorfínov akýkoľvek, s týmito slúchadlami sa môžete slobodne spotiť. Keď skončíte, jednoducho vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a UV čistenie zničí až 99 % baktérií.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.4

z 5

11

Recenzie

88%

Odporúča tento produkt

4
3

01/06/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

perfektní zvuk, super drží v uších,

Výběr byl, jasný kvůli voděodolnosti, možné výměny nádstavců

Výhody

voděodolnost

Nevýhody

nefunkční appka v mobilu...ale i tak fungují

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAA7306BK Skutečně bezdrátová sportovní sluchátka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAA7306BK Skutečně bezdrátová sportovní sluchátka

07/10/2023

Polska

Polska

Overený kupujúci

Świetni dzwięk

Słuchawki grają bardzo dobrze pomimo awarii uważam, że jest to świetny zakup. P.S. Reklamacja w sklepie przebiegła pomyślnie i otrzymałem nowe słuchawki.

Výhody

Głęboki bas

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

02/12/2022

Polska

Polska

10/10

Muszę przyznać, że nie spodziewałem się takiej jakości dźwięku.

Táto recenzia bola vytvorená pre TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

Táto recenzia bola vytvorená pre TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky