Tento produkt už nie je dostupný
TAA7306BK/00
Prispôsobené tvaru ucha
Monitor srdcového tepu
Spony na ucho alebo krídlové špičky
UV čistenie
Pri ľahkých až stredne náročných tréningoch zabezpečia ohybné a odnímateľné krídlové špičky bezpečné upevnenie. Keď sa chystáte na náročný tréning, spony na ucho udržia slúchadlá v ušiach. Vyberte si farbu spôn alebo špičiek podľa svojho štýlu.
Trénujte inteligentnejšie vďaka monitoru srdcového tepu, ktorý je kompatibilný s obľúbenými fitness aplikáciami a aplikáciou pre slúchadlá Philips. Ak vybraná aplikácia podporuje hlasové upozornenia v reálnom čase, počas tréningu budete počuť aktuálny srdcový tep. Budete vedieť kedy zvýšiť tempo a kedy ho znížiť.
Zdvíhajte veľa. Pokorte bežiaci pás. Nech je váš spôsob, ako si zabezpečiť prísun endorfínov akýkoľvek, s týmito slúchadlami sa môžete slobodne spotiť. Keď skončíte, jednoducho vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a UV čistenie zničí až 99 % baktérií.
4.4
z 5
11
Recenzie
88%
Odporúča tento produkt
Hrazda
01/06/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
perfektní zvuk, super drží v uších,
Výběr byl, jasný kvůli voděodolnosti, možné výměny nádstavců
Výhody
voděodolnost
Nevýhody
nefunkční appka v mobilu...ale i tak fungují
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA7306BK Skutečně bezdrátová sportovní sluchátka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA7306BK Skutečně bezdrátová sportovní sluchátka
Toruń1981
07/10/2023
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Świetni dzwięk
Słuchawki grają bardzo dobrze pomimo awarii uważam, że jest to świetny zakup. P.S. Reklamacja w sklepie przebiegła pomyślnie i otrzymałem nowe słuchawki.
Výhody
Głęboki bas
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
Karol1998
02/12/2022
Polska
10/10
Muszę przyznać, że nie spodziewałem się takiej jakości dźwięku.
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless