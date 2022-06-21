Tento produkt už nie je dostupný
TAA7607BK/00
Osloboďte svoje uši. Počujte všetko.
Behajte, jazdite, prechádzajte sa a zamilujete si ich! Ľahké, pohodlné a odolné. S týmito „open-ear“ bezdrôtovými športovými slúchadlami budete počuť nielen vašu hudbu, ale aj všetko, čo sa okolo vás deje. Či už ste v parku alebo v uliciach mesta, váš tréning práve dostal novú úroveň.
Nasadenie s odkrytými ušami
Technológia kostnej vodivosti
Zreteľné hovory
Bezpečnostné osvetlenie s LED diódami
Technológia kostného vedenia prenáša zvuk cez kosti lebky, čo znamená, že si nemusíte dávať do ucha slúchadlá ani nemusíte nosiť slúchadlá, ktoré vám zakrývajú ucho. Namiesto toho sa zvuk šíri z lícnych kostí priamo do vnútorného ucha – a hudba sa vám zázračne objaví v hlave!
Vyrážate do dažďa? Stupeň krytia IP66 znamená, že tieto slúchadlá s otvorenými slúchadlami nezastaví ani špina, ani lejak, a navyše sa dajú bezpečne a jednoducho nabíjať aj keď sa namočia. Jednoducho ich utrite a pripojte k magnetickému nabíjaciemu stojanu.
Behajte v noci. Vydajte sa za súmraku na túru po horskom chodníku. Alebo jazdite na bicykli v lese. Vďaka jasnému svetelnému pásiku s LED diódami na zadnej strane záhlavného oblúka vás ostatní budú vidieť aj v tmavom prostredí. LED diódy môžete ovládať prostredníctvom aplikácie Philips Headphones alebo tlačidlom zapnutia/vypnutia na záhlavnom oblúku.
4.7
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Emil21
21/06/2022
Slovensko
Úžasné športové slúchadlá
Slúchádlá sú perfektné na športovanie, keďže nechavajú ucho otvorené a možem popri hudbe venovať pozornosť aj zvukom okolia
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Dátum použitia 2021-06-21
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Dátum použitia 2021-06-21
Matub111
08/06/2022
Slovensko
Skvely produkt na vsetky sportove aktivity
Skvele sluchadla pouzivam ich na behanie a bicyklovanie a som velmi spokojny pocut okolite zvuky a zaroven hudbu.
Výhody
Skvele na sport , sluchadla niesu v usiach tym padom pocut aj okolite zvuky
Nevýhody
Ziadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Dátum použitia 2022-02-07
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Dátum použitia 2022-02-07
Zulu8
06/06/2022
Slovensko
Bezpecnost nadovsetko
Vyborne sluchadla na pouzivanie vonku pri treningu alebo outdoor aktivitach s rodinou. Clovek zostava stale v kontakte s okolim a pritom moze nerusene pocuvat svoju oblubenu hudbu.
Výhody
neustaly kontakt s okolim
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Dátum použitia 2022-02-06
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAA6606BK Otvorené bezdrôtové športové slúchadlá
Dátum použitia 2022-02-06
Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.