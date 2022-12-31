TAB5109/10
Lepší zvuk pre akýkoľvek typ zábavy
Čokoľvek, čo radi sledujete alebo hráte, budete to milovať ešte viac! Tento skvele vyzerajúci, nenápadný soundbar vám poskytne čistejšie znejúce hlasy a lepšie znejúce efekty. Sofistikovaná zvuková technológia vytvára podmanivý zvukový zážitok bez ohľadu na to, čo sledujete.
2,0-kanálový
Max. 120 W HDMI ARC
DTS Virtual: X
Dolby Digital Plus
Tento 2,0-kanálový soundbar a pohlcujúca zvuková technológia prinášajú novú úroveň zvuku do všetkého, čo máte radi. Štyri režimy ekvalizéra vám umožňujú vybrať si štýl zvuku, ktorý vyhovuje tomu, čo sledujete. Aktiváciou funkcie vylepšenia dialógov môžete zaistiť, aby hlasy boli zreteľnejšie v každom režime.
Kompatibilita s technológiou DTS Virtual:X premení zvuk vášho televízora na nepoznanie a prináša vám virtuálny 3D zvukový zážitok bez ohľadu na obsah na obrazovke! Nepotrebujete ďalšie reproduktory a funguje v ľubovoľnej miestnosti. Aktivujte ju pomocou diaľkového ovládania soundbaru alebo aplikácie Philips Home Entertainment.
Zo sedadla v prednom rade si vychutnajte všetky dramatické momenty v programoch, ktoré sledujete, alebo v hrách, ktoré hráte. Tento soundbar kompatibilný s technológiou Dolby Digital Plus vám poskytne zážitok z priestorového zvuku bez nutnosti pridávať ďalšie reproduktory. Budete počuť a pocítite ten rozdiel.
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