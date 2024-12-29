TAB5309/10
Lepší a hlbší zvuk pre všetku vašu zábavu
Oživte filmy a ďalší obsah pomocou tohto výkonného soundbaru a bezdrôtového subwoofera. Výbuchy budú burácať. Hudba sa rozozvučí. Hry budú ešte epickejšie. Sofistikovaná zvuková technológia vytvára pohlcujúci zvukový zážitok bez ohľadu na to, čo sledujete.
2.1 kanála, bezdrôtový subwoofer
240 W max. HDMI ARC
DTS Virtual: X
Dolby Digital Plus
Konfigurácia 2.1 a technológia pohlcujúceho zvuku prinášajú zvuk na úplne novej úrovni, zatiaľ čo kompaktný bezdrôtový subwoofer dodáva efektom a hudbe pôsobivú hĺbku. Štyri režimy EQ vám umožnia vybrať si štýl zvuku podľa toho, čo sledujete – a ak aktivujete funkciu Vylepšenie dialógov, hlasy budú zreteľnejšie v každom režime.
Kompatibilita s technológiou DTS Virtual:X premení zvuk vášho televízora na nepoznanie a prináša vám virtuálny 3D zvukový zážitok bez ohľadu na obsah na obrazovke! Nepotrebujete ďalšie reproduktory a funguje v ľubovoľnej miestnosti. Aktivujte ju pomocou diaľkového ovládania soundbaru alebo aplikácie Philips Home Entertainment.
Zo sedadla v prednom rade si vychutnajte všetky dramatické momenty v programoch, ktoré sledujete, alebo v hrách, ktoré hráte. Tento soundbar kompatibilný s technológiou Dolby Digital Plus vám poskytne zážitok z priestorového zvuku bez nutnosti pridávať ďalšie reproduktory. Budete počuť a pocítite ten rozdiel.
2.4
z 5
5
Recenzie
29/12/2024
România
Ok
Având în vedere calitate sunet pret este mai mult decât ok. Este achiziționat de la Altex Giurgiu din data de 8.12.2024 și pana în data de 29.12.2024 cand las recenzia sunt super multumit
Výhody
Calitate sunet excepțională vs pret in jur de 560 lei se sincronizează perfect cu un Samsung qled
Nevýhody
Deocamdata nu am ce sa trec aici
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Dátum použitia 2024-11-29
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Dátum použitia 2024-11-29
Rdani
29/08/2025
România
Bass aproape inexistent.
Bună, am achiziționat acest soundbar din Altex și din păcate am observat că bassul la subwoofer este aproape inexistent. Am umblat la setări nivelul de bass este la maxim dar bass aproape deloc. L-am conectat prin cablu Hdmi Arc și prin Bluetooth și aceași problemă. Ce este de făcut?
Táto recenzia bola vytvorená pre TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Dátum použitia 2025-07-29
Táto recenzia bola vytvorená pre TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Dátum použitia 2025-07-29
BlondynSK
01/09/2024
Slovensko
Sklamanie
Som sklamany zo zvysovania hlasitosti. Mam TV Philips, tak som sa tesil ako budem vsetko ovladat 1 ovladacom. No problem je, ze soundbar ma iba 8 stupnov hlasitosti. 1 je 12% a druhy je 25% ... no v noci bud, slabo pocujete ale jr to pocut v dalsich izbach. Nechapem co chceli usetrit. Soundbar pojdem vratit. Zvuk je asi fajn.
Nevýhody
Nastavenie hlasitosti
Táto recenzia bola vytvorená pre TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom
Dátum použitia 2024-08-01
Táto recenzia bola vytvorená pre TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom
Dátum použitia 2024-08-01