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Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom

TAB5309/10

2.4

| (5) Recenzie

Lepší a hlbší zvuk pre všetku vašu zábavu

Oživte filmy a ďalší obsah pomocou tohto výkonného soundbaru a bezdrôtového subwoofera. Výbuchy budú burácať. Hudba sa rozozvučí. Hry budú ešte epickejšie. Sofistikovaná zvuková technológia vytvára pohlcujúci zvukový zážitok bez ohľadu na to, čo sledujete.

Zobraziť všetky výhody

Lepší a hlbší zvuk pre všetku vašu zábavu

  • 2.1 kanála, bezdrôtový subwoofer

  • 240 W max. HDMI ARC

  • DTS Virtual: X

  • Dolby Digital Plus

Konfigurácia 2.1. Bezdrôtový subwoofer pre hlbšie basy

Konfigurácia 2.1. Bezdrôtový subwoofer pre hlbšie basy

Konfigurácia 2.1 a technológia pohlcujúceho zvuku prinášajú zvuk na úplne novej úrovni, zatiaľ čo kompaktný bezdrôtový subwoofer dodáva efektom a hudbe pôsobivú hĺbku. Štyri režimy EQ vám umožnia vybrať si štýl zvuku podľa toho, čo sledujete – a ak aktivujete funkciu Vylepšenie dialógov, hlasy budú zreteľnejšie v každom režime.

Technológia DTS Virtual: X na zaistenie pohlcujúceho priestorového zvuku v každej miestnosti

Technológia DTS Virtual: X na zaistenie pohlcujúceho priestorového zvuku v každej miestnosti

Kompatibilita s technológiou DTS Virtual:X premení zvuk vášho televízora na nepoznanie a prináša vám virtuálny 3D zvukový zážitok bez ohľadu na obsah na obrazovke! Nepotrebujete ďalšie reproduktory a funguje v ľubovoľnej miestnosti. Aktivujte ju pomocou diaľkového ovládania soundbaru alebo aplikácie Philips Home Entertainment.

Dolby Digital Plus. Zvuk ako v kine v pohodlí domova

Dolby Digital Plus. Zvuk ako v kine v pohodlí domova

Zo sedadla v prednom rade si vychutnajte všetky dramatické momenty v programoch, ktoré sledujete, alebo v hrách, ktoré hráte. Tento soundbar kompatibilný s technológiou Dolby Digital Plus vám poskytne zážitok z priestorového zvuku bez nutnosti pridávať ďalšie reproduktory. Budete počuť a pocítite ten rozdiel.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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2.4

z 5

5

Recenzie

4

29/12/2024

România

România

Ok

Având în vedere calitate sunet pret este mai mult decât ok. Este achiziționat de la Altex Giurgiu din data de 8.12.2024 și pana în data de 29.12.2024 cand las recenzia sunt super multumit

Výhody

Calitate sunet excepțională vs pret in jur de 560 lei se sincronizează perfect cu un Samsung qled

Nevýhody

Deocamdata nu am ce sa trec aici

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Dátum použitia 2024-11-29

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Dátum použitia 2024-11-29

29/08/2025

România

România

Bass aproape inexistent.

Bună, am achiziționat acest soundbar din Altex și din păcate am observat că bassul la subwoofer este aproape inexistent. Am umblat la setări nivelul de bass este la maxim dar bass aproape deloc. L-am conectat prin cablu Hdmi Arc și prin Bluetooth și aceași problemă. Ce este de făcut?

Táto recenzia bola vytvorená pre TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Dátum použitia 2025-07-29

Táto recenzia bola vytvorená pre TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Dátum použitia 2025-07-29

01/09/2024

Slovensko

Slovensko

Sklamanie

Som sklamany zo zvysovania hlasitosti. Mam TV Philips, tak som sa tesil ako budem vsetko ovladat 1 ovladacom. No problem je, ze soundbar ma iba 8 stupnov hlasitosti. 1 je 12% a druhy je 25% ... no v noci bud, slabo pocujete ale jr to pocut v dalsich izbach. Nechapem co chceli usetrit. Soundbar pojdem vratit. Zvuk je asi fajn.

Nevýhody

Nastavenie hlasitosti

Táto recenzia bola vytvorená pre TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom

Dátum použitia 2024-08-01

Táto recenzia bola vytvorená pre TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom

Dátum použitia 2024-08-01

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