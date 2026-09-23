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  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
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  • Hlavná fotografia pri použití
  • Fotografia diaľkového ovládania
  • Nákres strany s konektormi
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
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Tento produkt už nie je dostupný

Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom

TAB8405/10

Ten, ktorý má zvuk ako naživo

Zdokonaľte zvuk každého filmu, športového podujatia a zoznamu skladieb. Tento štíhly reproduktor soundbar s bezdrôtovým subwooferom a technológiou Dolby Atmos vám dodá dokonalejšie basy a jasnejšie hlasy. Navyše sa jednoducho začlení do konfigurácie s viacerými miestnosťami.

Zobraziť všetky výhody

Ten, ktorý má zvuk ako naživo

  • Max. 240 W. Bezdrôtový subwoofer

  • Dolby Atmos®

  • Kompatibilné so systémom DTS Play-Fi

  • Spája sa s hlasovými asistentmi

Režim Stadium EQ. Budete mať pocit, že ste tam

Zažívajte vzrušenie z priamych športových prenosov priamo vo vašej obývačke. Režim Stadium EQ vás vtiahne do hluku okolitého davu. Presne tak, akoby ste sedeli na štadióne! Nechajte sa ohromiť každým kľúčovým okamihom – a neprídete ani o krištáľovo čistý komentár.

Pripája sa na vaše obľúbené zariadenia s podporou hlasového asistenta

Pripája sa na vaše obľúbené zariadenia s podporou hlasového asistenta

Požiadajte zariadenia so službou Alexa alebo akýkoľvek reproduktor, ktorý funguje s asistentom Google, prehrať hudbu cez zvukový panel. Uprednostňujete Siri? Tento zvukový panel funguje s Apple AirPlay 2, môžete ju teda požiadať tiež. Zvýraznite hudbu. Preskočte nahrávky. A to všetko úplne bezdotykovo.

Spotify pripojenie. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optický vstup

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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