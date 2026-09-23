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TAB8405/10
Ten, ktorý má zvuk ako naživo
Zdokonaľte zvuk každého filmu, športového podujatia a zoznamu skladieb. Tento štíhly reproduktor soundbar s bezdrôtovým subwooferom a technológiou Dolby Atmos vám dodá dokonalejšie basy a jasnejšie hlasy. Navyše sa jednoducho začlení do konfigurácie s viacerými miestnosťami.
Max. 240 W. Bezdrôtový subwoofer
Dolby Atmos®
Kompatibilné so systémom DTS Play-Fi
Spája sa s hlasovými asistentmi
Zažívajte vzrušenie z priamych športových prenosov priamo vo vašej obývačke. Režim Stadium EQ vás vtiahne do hluku okolitého davu. Presne tak, akoby ste sedeli na štadióne! Nechajte sa ohromiť každým kľúčovým okamihom – a neprídete ani o krištáľovo čistý komentár.
Požiadajte zariadenia so službou Alexa alebo akýkoľvek reproduktor, ktorý funguje s asistentom Google, prehrať hudbu cez zvukový panel. Uprednostňujete Siri? Tento zvukový panel funguje s Apple AirPlay 2, môžete ju teda požiadať tiež. Zvýraznite hudbu. Preskočte nahrávky. A to všetko úplne bezdotykovo.
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