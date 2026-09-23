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TAB8805/10
Silný filmový zvuk
Urobte si filmovú noc s týmto výkonným zvukovým panelom s bezdrôtovým subwooferom. Zvuk 3D Dolby Atmos vás pohltí a dostane priamo do stredu scény. Kompatibilita s technológiou Play-Fi uľahčuje vytvorenie skutočného prostredia priestorového zvuku.
Max. 400 W. Bezdrôtový subwoofer
Dolby Atmos®
Kompatibilné so systémom DTS Play-Fi
Spája sa s hlasovými asistentmi
Tento soundbar prináša 300 W bohatého zvuku na všetko, čo sledujete, a na každú obľúbenú stopu. Kanály 3.1 zapĺňajú miestnosti čarovnými zvukovými stopami, burácajúcimi efektmi a krištáľovo čistým dialógom. Bezdrôtový subwoofer zintenzívňuje každú explóziu a každý rytmus.
Zintenzívnite zážitok bez ohľadu na to, čo sledujete. Tento zvukový panel, kompatibilný s Dolby Atmos, reprodukuje hĺbky aj výšky a vytvára virtuálny trojrozmerný priestorový zvuk, ktorý prúdi nad vami a okolo vás.
Vďaka kompatibilite s Play-Fi bude tento zvukový panel hviezdou vášho nastavenia pre viac miestností. Môžete synchronizovať reproduktory kompatibilné s Play-Fi pre zvuk do viacerých miestností alebo dokonca vytvoriť systém s naozaj priestorovým zvukom – a to všetko cez aplikáciu Philips Sound alebo Play-Fi.
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