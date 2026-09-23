VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Fotografia produktu spredu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hlavná fotografia pri použití
  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia diaľkového ovládania
  • Fotografia diaľkového ovládania
  • Nákres strany s konektormi
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu spredu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hlavná fotografia pri použití
  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia diaľkového ovládania
  • Fotografia diaľkového ovládania
  • Nákres strany s konektormi
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní

Tento produkt už nie je dostupný

Reproduktor Soundbar 3.1 s bezdrôtovým subwooferom

TAB8805/10

Silný filmový zvuk

Urobte si filmovú noc s týmto výkonným zvukovým panelom s bezdrôtovým subwooferom. Zvuk 3D Dolby Atmos vás pohltí a dostane priamo do stredu scény. Kompatibilita s technológiou Play-Fi uľahčuje vytvorenie skutočného prostredia priestorového zvuku.

Zobraziť všetky výhody

Silný filmový zvuk

  • Max. 400 W. Bezdrôtový subwoofer

  • Dolby Atmos®

  • Kompatibilné so systémom DTS Play-Fi

  • Spája sa s hlasovými asistentmi

Inteligentný soundbar. Silný filmový zážitok

Inteligentný soundbar. Silný filmový zážitok

Tento soundbar prináša 300 W bohatého zvuku na všetko, čo sledujete, a na každú obľúbenú stopu. Kanály 3.1 zapĺňajú miestnosti čarovnými zvukovými stopami, burácajúcimi efektmi a krištáľovo čistým dialógom. Bezdrôtový subwoofer zintenzívňuje každú explóziu a každý rytmus.

Dolby Atmos. Vychutnajte si zábavu naplno

Dolby Atmos. Vychutnajte si zábavu naplno

Zintenzívnite zážitok bez ohľadu na to, čo sledujete. Tento zvukový panel, kompatibilný s Dolby Atmos, reprodukuje hĺbky aj výšky a vytvára virtuálny trojrozmerný priestorový zvuk, ktorý prúdi nad vami a okolo vás.

Play-Fi. Od zvuku pre viac miestností po priestorový zvuk

Play-Fi. Od zvuku pre viac miestností po priestorový zvuk

Vďaka kompatibilite s Play-Fi bude tento zvukový panel hviezdou vášho nastavenia pre viac miestností. Môžete synchronizovať reproduktory kompatibilné s Play-Fi pre zvuk do viacerých miestností alebo dokonca vytvoriť systém s naozaj priestorovým zvukom – a to všetko cez aplikáciu Philips Sound alebo Play-Fi.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky