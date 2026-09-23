VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Záber jedného produktu
  • Hlavná fotografia pri použití
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Záber jedného produktu
  • Hlavná fotografia pri použití
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní

Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové slúchadlá na potláčanie hluku

TABH305BK/00

Mohutné, výrazné basy. Žiadne rušenia.

Dolaďte si zvuk mohutnými, výraznými basmi. Vylaďte rušenia vďaka systému aktívneho potláčania hluku Active Noise Canceling (ANC). Tieto bezdrôtové slúchadlá na uši sa zameriavajú na basy, ktoré toľko zbožňujete. Na jedno nabitie získate až 15 hodín prehrávania, dokonca aj pri zapnutom systéme ANC.

Zobraziť všetky výhody

Mohutné, výrazné basy. Žiadne rušenia.

  • 32 mm budiče/zatvorená zadná strana

  • Na uši

  • Mäkké vankúšiky na uši

  • Plne skladacie

15 hod. prehrávania (so zap. systémom aktívneho potláčania hluku)

Systém aktívneho potláčania hluku (ANC) zaisťuje, že rachot vlaku nebude rušiť dunenie rytmu. Chcete ticho? Jednoducho aktivujte systém ANC bez prehrávania hudby. Získate až 15 hodín prehrávania so zapnutým systémom ANC a 18 hodín pri jeho vypnutí. Čas nabíjania cez USB sú iba 2 hodiny.

Mohutné basy. 32 mm neodýmiové akustické budiče

Vezmite si tanečný parket so sebou. 32 mm neodýmiové akustické budiče udržujú zvuk ostrý a basy mohutné.

Vážia iba 145,5 g. Cíťte sa ľahko. Počúvajte hlboko.

Tieto bezdrôtové náhlavné slúchadlá s hmotnosťou iba 145,5 g vám umožnia dosiahnuť skutočne hlboké basy. Hlavový oblúk je ľahko nastaviteľný, takže jeho prítomnosť ledva pocítite. Náušníky sú mäkké a môžete ich ohýbať, kým sa jednoducho nebudete cítiť pohodlne.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Skutočné výsledky sa môžu líšiť