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TABH305BK/00
Mohutné, výrazné basy. Žiadne rušenia.
Dolaďte si zvuk mohutnými, výraznými basmi. Vylaďte rušenia vďaka systému aktívneho potláčania hluku Active Noise Canceling (ANC). Tieto bezdrôtové slúchadlá na uši sa zameriavajú na basy, ktoré toľko zbožňujete. Na jedno nabitie získate až 15 hodín prehrávania, dokonca aj pri zapnutom systéme ANC.
32 mm budiče/zatvorená zadná strana
Na uši
Mäkké vankúšiky na uši
Plne skladacie
Systém aktívneho potláčania hluku (ANC) zaisťuje, že rachot vlaku nebude rušiť dunenie rytmu. Chcete ticho? Jednoducho aktivujte systém ANC bez prehrávania hudby. Získate až 15 hodín prehrávania so zapnutým systémom ANC a 18 hodín pri jeho vypnutí. Čas nabíjania cez USB sú iba 2 hodiny.
Vezmite si tanečný parket so sebou. 32 mm neodýmiové akustické budiče udržujú zvuk ostrý a basy mohutné.
Tieto bezdrôtové náhlavné slúchadlá s hmotnosťou iba 145,5 g vám umožnia dosiahnuť skutočne hlboké basy. Hlavový oblúk je ľahko nastaviteľný, takže jeho prítomnosť ledva pocítite. Náušníky sú mäkké a môžete ich ohýbať, kým sa jednoducho nebudete cítiť pohodlne.
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