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Slúchadlá do uší s mikrofónom

TAE5008WT/00

Dostupné v

Biela
Biela
Modré
Modré
Čierna
Čierna

Prichádzajú basy.

Vychutnajte si výrazné basy pre všetky svoje melódie. Tieto slúchadlá zapadnú presne do ucha a diaľkové ovládanie cez drôt umožňuje jednoduché pozastavenie zoznamu skladieb. Ideálne, keď vám príde hovor práve vo chvíli, keď majú na vašej obľúbenej nahrávke naskočiť basy!

Zobraziť všetky výhody

Prichádzajú basy.

  • Výkonné basy

  • Ľahko zapadnú do uší

  • Zab. diaľkové ovládanie s 3 tlačidlami

  • Konektor USB-C

Bohaté basy. Čistý zvuk bez ohľadu na to, čo počúvate

Čo by to bol za život na cestách bez vašich obľúbených skladieb? Tieto slúchadlá zabezpečia bohaté výrazné basy vďaka výkonným 10 mm budičom. Vychutnajte si pohodlné počúvanie zo slúchadiel, ktoré presne sadnú.

Zabudovaný prevodník DAC zvyšuje kvalitu zvuku

Rešpektujte svoje zoznamy skladieb a počúvajte ich tak, ako boli vytvorené. Tieto slúchadlá majú zabudovaný prevodník DAC, ktorý zvyšuje kvalitu počúvaného zvuku. Vychutnajte si každú sekundu vašich obľúbených skladieb.

Rocková hudba v skutočnom pohodlí po celý deň

Oválna akustická trubica a tri veľkosti vymeniteľných gumových špičiek do uší dokonale tesnenia, takže ich môžete nosiť celé hodiny. Vychutnajte si pohodlie pri počúvaní po celý deň.

Technické špecifikácie

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  1. Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.