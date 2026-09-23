TAE5008WT/00
Prichádzajú basy.
Vychutnajte si výrazné basy pre všetky svoje melódie. Tieto slúchadlá zapadnú presne do ucha a diaľkové ovládanie cez drôt umožňuje jednoduché pozastavenie zoznamu skladieb. Ideálne, keď vám príde hovor práve vo chvíli, keď majú na vašej obľúbenej nahrávke naskočiť basy!
Výkonné basy
Ľahko zapadnú do uší
Zab. diaľkové ovládanie s 3 tlačidlami
Konektor USB-C
Čo by to bol za život na cestách bez vašich obľúbených skladieb? Tieto slúchadlá zabezpečia bohaté výrazné basy vďaka výkonným 10 mm budičom. Vychutnajte si pohodlné počúvanie zo slúchadiel, ktoré presne sadnú.
Rešpektujte svoje zoznamy skladieb a počúvajte ich tak, ako boli vytvorené. Tieto slúchadlá majú zabudovaný prevodník DAC, ktorý zvyšuje kvalitu počúvaného zvuku. Vychutnajte si každú sekundu vašich obľúbených skladieb.
Oválna akustická trubica a tri veľkosti vymeniteľných gumových špičiek do uší dokonale tesnenia, takže ich môžete nosiť celé hodiny. Vychutnajte si pohodlie pri počúvaní po celý deň.
Hodnotenie
Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.