TAEP200/12
Vychutnajte si to naplno – z médií DVD a USB
Váš vysnívaný prehrávač s bezchybnou realistickou kvalitou obrazu a schopnosťou prehrať prakticky akýkoľvek disk! DVD prehrávač TAEP200 od spoločnosti Philips poskytuje zážitky plné zábavy pri sledovaní filmov a počúvaní hudby.
USB 2.0
12-bitový video DAC je vynikajúci konvertor digitálneho signálu na analógový signál, zachováva každý detail autentickej kvality obrazu. Ukazuje nepatrné tiene a jemnejšie stupňovanie farieb, čo dáva živší a prirodzenejší obraz. Obmedzenie bežných 10-bitových DAC sa stalo mimoriadne zreteľné pri používaní veľkých obrazoviek a projektorov.
Prehrá v podstate akékoľvek požadované typy diskov - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW alebo DVD-RW. Vyskúšajte neprekonateľnú flexibilitu a pohodlie pri prehrávaní všetkých typov diskov na jednom zariadení.
Nech pozeráte čokoľvek a nech používate akýkoľvek televízor, funkcia Screen Fit zaručuje, že obraz zaplní celú obrazovku. Odstraňuje rušivé čierne pásy na vrchu či spodku obrazovky bez potreby zdĺhavého ručného nastavovania. Stačí stlačiť tlačidlo Screen Fit, vybrať príslušný formát a vychutnať si film na celej obrazovke.
2.7
z 5
3
Recenzie
rampas
12/05/2021
Česká republika
přehraje všechno co mám doma
mám rád Philips, pěkný design, dostupný servis, :-)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAEP200 DVD přehrávač
Dátum použitia 2021-04-12
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAEP200 DVD přehrávač
Dátum použitia 2021-04-12
Gromovský
28/07/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Neodporúčam
Prehrieva sa a vydáva divné zvuky počas nečinnosti. Jemné pískanie.
Výhody
prehráva
Nevýhody
prehrievanie a jemné písaknie počas nečinnosti, neprehráva všetky formáty, zastaralé menu
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAEP200 DVD prehrávač
Dátum použitia 2023-08-22
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAEP200 DVD prehrávač
Dátum použitia 2023-08-22
Lubák
21/12/2020
Česká republika
pípání ve stan-by režimu
Po vypnutí dálkovým ovladačem je slyšet nonstop pípání, v noci ještě více než ve dne. Musí se vypnout ze zásuvky. po výměně za stejný přístroj to bylo to samé, tak jsem ho vrátil a koupil jinou značku.
Nevýhody
pípání ve stan-by
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAEP200 DVD přehrávač
Dátum použitia 2020-11-21
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAEP200 DVD přehrávač
Dátum použitia 2020-11-21
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