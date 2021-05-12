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2000 seriesDVD prehrávač

TAEP200/12

2.7

| (3) Recenzie

Dostupné v

Biela
Biela
Čierna
Čierna

Vychutnajte si to naplno – z médií DVD a USB

Váš vysnívaný prehrávač s bezchybnou realistickou kvalitou obrazu a schopnosťou prehrať prakticky akýkoľvek disk! DVD prehrávač TAEP200 od spoločnosti Philips poskytuje zážitky plné zábavy pri sledovaní filmov a počúvaní hudby.

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Vychutnajte si to naplno – z médií DVD a USB

  • USB 2.0

12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostrý a prirodzený obraz

12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostrý a prirodzený obraz

12-bitový video DAC je vynikajúci konvertor digitálneho signálu na analógový signál, zachováva každý detail autentickej kvality obrazu. Ukazuje nepatrné tiene a jemnejšie stupňovanie farieb, čo dáva živší a prirodzenejší obraz. Obmedzenie bežných 10-bitových DAC sa stalo mimoriadne zreteľné pri používaní veľkých obrazoviek a projektorov.

Prehráva CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Prehráva CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Prehrá v podstate akékoľvek požadované typy diskov - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW alebo DVD-RW. Vyskúšajte neprekonateľnú flexibilitu a pohodlie pri prehrávaní všetkých typov diskov na jednom zariadení.

Funkcia prispôsobenia sa obrazovke pre optimálne sledovanie

Funkcia prispôsobenia sa obrazovke pre optimálne sledovanie

Nech pozeráte čokoľvek a nech používate akýkoľvek televízor, funkcia Screen Fit zaručuje, že obraz zaplní celú obrazovku. Odstraňuje rušivé čierne pásy na vrchu či spodku obrazovky bez potreby zdĺhavého ručného nastavovania. Stačí stlačiť tlačidlo Screen Fit, vybrať príslušný formát a vychutnať si film na celej obrazovke.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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2.7

z 5

3

Recenzie

4
3

12/05/2021

Česká republika

Česká republika

přehraje všechno co mám doma

mám rád Philips, pěkný design, dostupný servis, :-)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAEP200 DVD přehrávač

Dátum použitia 2021-04-12

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAEP200 DVD přehrávač

Dátum použitia 2021-04-12

28/07/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Neodporúčam

Prehrieva sa a vydáva divné zvuky počas nečinnosti. Jemné pískanie.

Výhody

prehráva

Nevýhody

prehrievanie a jemné písaknie počas nečinnosti, neprehráva všetky formáty, zastaralé menu

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAEP200 DVD prehrávač

Dátum použitia 2023-08-22

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAEP200 DVD prehrávač

Dátum použitia 2023-08-22

21/12/2020

Česká republika

Česká republika

pípání ve stan-by režimu

Po vypnutí dálkovým ovladačem je slyšet nonstop pípání, v noci ještě více než ve dne. Musí se vypnout ze zásuvky. po výměně za stejný přístroj to bylo to samé, tak jsem ho vrátil a koupil jinou značku.

Nevýhody

pípání ve stan-by

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAEP200 DVD přehrávač

Dátum použitia 2020-11-21

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAEP200 DVD přehrávač

Dátum použitia 2020-11-21

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