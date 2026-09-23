TAH1108BK/00
Majte hudbu pri sebe
Robte čo chcete a počúvajte zvuky, ktoré máte radi. Tieto bezdrôtové slúchadlá na uši vám poskytnú 15 hodín prehrávania a ostrý zvuk. Tlačidlá na slúchadlách uľahčujú ovládanie hudby a hovorov a dajú sa sklopiť pre ľahké skladovanie.
30 mm ovládače/zatvorená zadná strana
Bluetooth®
Ľahký hlavový oblúk
Skladanie naplocho
Tieto príušné Bluetooth slúchadlá jednoducho spárujete a vďaka 2-hodinovému nabíjaniu získate až 15 hodín prehrávania. Ak začnete mať nízku batériu, rýchle 15-minútové nabíjanie sa postará o to, aby ste mohli prehrávať hudbu ďalšie 3 hodiny.
Výkonné neodýmiové akustické 30 mm budiče vám poskytnú svieži zvuk, pričom vyhotovenie so zatvorenou zadnou stranou zaručuje výbornú izoláciu hluku. Vychutnajte si každú minútu obľúbených melódií bez toho, aby ostatní vedeli, čo počúvate.
Polstrované náušníky poskytujú extra úroveň pohodlia pri počúvaní. Vďaka tlačidlám na náušníkoch môžete upravovať hlasitosť, preskočiť alebo pozastaviť skladby, prijať či odmietnuť hovory a ďalšie.
Hodnotenie
Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.