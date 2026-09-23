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Bezdrôtové slúchadlá

TAH1108BK/00

Majte hudbu pri sebe

Robte čo chcete a počúvajte zvuky, ktoré máte radi. Tieto bezdrôtové slúchadlá na uši vám poskytnú 15 hodín prehrávania a ostrý zvuk. Tlačidlá na slúchadlách uľahčujú ovládanie hudby a hovorov a dajú sa sklopiť pre ľahké skladovanie.

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Majte hudbu pri sebe

  • 30 mm ovládače/zatvorená zadná strana

  • Bluetooth®

  • Ľahký hlavový oblúk

  • Skladanie naplocho

15 hodín prehrávania a rýchle nabíjanie

Tieto príušné Bluetooth slúchadlá jednoducho spárujete a vďaka 2-hodinovému nabíjaniu získate až 15 hodín prehrávania. Ak začnete mať nízku batériu, rýchle 15-minútové nabíjanie sa postará o to, aby ste mohli prehrávať hudbu ďalšie 3 hodiny.

Svieži, čistý zvuk

Výkonné neodýmiové akustické 30 mm budiče vám poskytnú svieži zvuk, pričom vyhotovenie so zatvorenou zadnou stranou zaručuje výbornú izoláciu hluku. Vychutnajte si každú minútu obľúbených melódií bez toho, aby ostatní vedeli, čo počúvate.

Ľahko sa nosia. Ľahko sa používajú

Polstrované náušníky poskytujú extra úroveň pohodlia pri počúvaní. Vďaka tlačidlám na náušníkoch môžete upravovať hlasitosť, preskočiť alebo pozastaviť skladby, prijať či odmietnuť hovory a ďalšie.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.