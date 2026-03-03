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  • Toto je váš čas
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  • Toto je váš čas
  • Toto je váš čas
  • Toto je váš čas
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Tento produkt už nie je dostupný

Slúchadlá na uši

TAH2005BK/00

Toto je váš čas
Tieto jednoduché slúchadlá na uši vám pohodlne sadnú a zabezpečia ostrý zvuk, či už počúvate obľúbené melódie, alebo najnovšie podcasty. Sú vynikajúce na každodenné nosenie a 2 m kábel má ideálnu dĺžku na pripojenie k vašim obľúbeným zariadeniam.
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Toto je váš čas

  • Mäkké pohodlné vankúšiky

  • 40 mm budiče

  • Ľahký hlavový oblúk

  • 2m kábel slúchadiel

Dajte priestor hudbe

Tieto drôtové slúchadlá zakrývajúce uši vám umožňujú dlhodobé pohodlné počúvanie. Výkonné 40 mm budiče poskytujú svieži a čistý zvuk. Náušníky, ktoré zakrývajú uši zaručujú dobrú izoláciu pasívneho šumu a ostatní nebudú počuť, čo počúvate.

Jednoduché každodenné používanie. Každodenné pohodlie

Čalúnený a nastaviteľný hlavový oblúk je vhodný pre každý typ hlavy a jemné náušníky sú výborné na dlhodobé počúvanie. Neobsahuje batériu, takže doba prehrávania nie je obmedzená. Ideálne na sledovanie najnovších podcastov.

Pripojte do vašich obľúbených zariadení

2 m kábel slúchadiel je dokonalý na pripojenie k prenosnému počítači alebo tabletu. Ak ste na ceste, tento kábel vám umožňuje zachovať zariadenie bezpečne v taške alebo vo vrecku a počúvať bez použitia rúk.

Technické špecifikácie

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