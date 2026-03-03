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TAH2005BK/00
Mäkké pohodlné vankúšiky
40 mm budiče
Ľahký hlavový oblúk
2m kábel slúchadiel
Tieto drôtové slúchadlá zakrývajúce uši vám umožňujú dlhodobé pohodlné počúvanie. Výkonné 40 mm budiče poskytujú svieži a čistý zvuk. Náušníky, ktoré zakrývajú uši zaručujú dobrú izoláciu pasívneho šumu a ostatní nebudú počuť, čo počúvate.
Čalúnený a nastaviteľný hlavový oblúk je vhodný pre každý typ hlavy a jemné náušníky sú výborné na dlhodobé počúvanie. Neobsahuje batériu, takže doba prehrávania nie je obmedzená. Ideálne na sledovanie najnovších podcastov.
2 m kábel slúchadiel je dokonalý na pripojenie k prenosnému počítači alebo tabletu. Ak ste na ceste, tento kábel vám umožňuje zachovať zariadenie bezpečne v taške alebo vo vrecku a počúvať bez použitia rúk.
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