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6000 seriesBezdrôtové slúchadlá na uši

TAH6509BK/00

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Ponorte sa slobodne do zvuku

Či už pracujete alebo sa hráte, spríjemnite si svoje dni s týmito bezdrôtovými slúchadlami s potláčaním hluku! Ponorte sa do zvuku vďaka adaptívnemu potláčaniu hluku a pohodlnému noseniu cez uši. Počúvajte pri hraní hier a sledovaní filmov bohatý a detailný zvuk s nastavením nízkeho oneskorenia.

Zobraziť všetky výhody

Ponorte sa slobodne do zvuku

  • Profesionálne potláčanie hluku

  • Zakrytie celých uší

  • Prirodzený zvuk. Dynamické basy

  • Až 70 hodín prehrávania

Ponorte sa vďaka profesionálnemu potláčaniu hluku

Ponorte sa vďaka profesionálnemu potláčaniu hluku

Adaptívne potláčanie hluku rýchlo reaguje na okolie a v reálnom čase potláča vonkajší hluk vrátane vetra. Ak chcete počuť,čo sa deje okolo vás,režim pozornosti pustí vonkajšie zvuky späť. Režim okamžitej pozornosti zvýrazňuje hlasy,takže môžete viesť konverzáciu bez toho,aby ste si museli odložiť slúchadlá.

Ľahké,pohodlné,skladacie – a štýlové!

Ľahké,pohodlné,skladacie – a štýlové!

Okrúhle nadstavce na uši a elegantný rám dodávajú týmto slúchadlám na uši osobitý štýl. Vankúšiky náušníkov z pamäťovej peny vám zabezpečia pohodlie počas dlhého počúvania a náušníky sa dajú zložiť naplocho a otočiť dovnútra,aby ste ich mohli ľahko uložiť do vrecka alebo tašky.

Skvelý zvuk aj pri nízkej hlasitosti s funkciou Dynamic Bass

Skvelý zvuk aj pri nízkej hlasitosti s funkciou Dynamic Bass

Vychutnáte si bohatý zvuk zo 40 mm budičov a dobrú pasívnu izoláciu hluku vďaka uchyteniu cez uši. Ak si chcete naplno vychutnať silu obľúbených basových liniek bez toho,aby ste museli zvýšiť hlasitosť,jednoducho aktivujte funkciu Dynamic Bass pomocou multifunkčného tlačidla alebo aplikácie pre slúchadlá Philips.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

24/08/2025

Polska

Polska

Tak🥰

Po pierwsze bo ma ANC i są świetne te słuchawki polecam Philips

Výhody

Są świetne w korzystaniu i świetne mają jakość

Nevýhody

Z waty nic nie ma

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Dátum použitia 2025-07-24

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Dátum použitia 2025-07-24

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