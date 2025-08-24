TAH6509BK/00
Ponorte sa slobodne do zvuku
Či už pracujete alebo sa hráte, spríjemnite si svoje dni s týmito bezdrôtovými slúchadlami s potláčaním hluku! Ponorte sa do zvuku vďaka adaptívnemu potláčaniu hluku a pohodlnému noseniu cez uši. Počúvajte pri hraní hier a sledovaní filmov bohatý a detailný zvuk s nastavením nízkeho oneskorenia.
Profesionálne potláčanie hluku
Zakrytie celých uší
Prirodzený zvuk. Dynamické basy
Až 70 hodín prehrávania
Adaptívne potláčanie hluku rýchlo reaguje na okolie a v reálnom čase potláča vonkajší hluk vrátane vetra. Ak chcete počuť,čo sa deje okolo vás,režim pozornosti pustí vonkajšie zvuky späť. Režim okamžitej pozornosti zvýrazňuje hlasy,takže môžete viesť konverzáciu bez toho,aby ste si museli odložiť slúchadlá.
Okrúhle nadstavce na uši a elegantný rám dodávajú týmto slúchadlám na uši osobitý štýl. Vankúšiky náušníkov z pamäťovej peny vám zabezpečia pohodlie počas dlhého počúvania a náušníky sa dajú zložiť naplocho a otočiť dovnútra,aby ste ich mohli ľahko uložiť do vrecka alebo tašky.
Vychutnáte si bohatý zvuk zo 40 mm budičov a dobrú pasívnu izoláciu hluku vďaka uchyteniu cez uši. Ak si chcete naplno vychutnať silu obľúbených basových liniek bez toho,aby ste museli zvýšiť hlasitosť,jednoducho aktivujte funkciu Dynamic Bass pomocou multifunkčného tlačidla alebo aplikácie pre slúchadlá Philips.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Fabian Nol
24/08/2025
Polska
Tak🥰
Po pierwsze bo ma ANC i są świetne te słuchawki polecam Philips
Výhody
Są świetne w korzystaniu i świetne mają jakość
Nevýhody
Z waty nic nie ma
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Dátum použitia 2025-07-24
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Dátum použitia 2025-07-24