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  • Stvorené pre pohlcujúci zážitok
  • Stvorené pre pohlcujúci zážitok
  • Stvorené pre pohlcujúci zážitok
  • Stvorené pre pohlcujúci zážitok
  • Stvorené pre pohlcujúci zážitok
  • Stvorené pre pohlcujúci zážitok
  • Stvorené pre pohlcujúci zážitok
  • Stvorené pre pohlcujúci zážitok
  • Stvorené pre pohlcujúci zážitok
  • Stvorené pre pohlcujúci zážitok
  • Stvorené pre pohlcujúci zážitok
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  • Stvorené pre pohlcujúci zážitok
  • Stvorené pre pohlcujúci zážitok
  • Stvorené pre pohlcujúci zážitok
  • Stvorené pre pohlcujúci zážitok
  • Stvorené pre pohlcujúci zážitok
  • Stvorené pre pohlcujúci zážitok
  • Stvorené pre pohlcujúci zážitok
  • Stvorené pre pohlcujúci zážitok
  • Stvorené pre pohlcujúci zážitok
  • Stvorené pre pohlcujúci zážitok

Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové slúchadlá na uši

TAH9505BK/00

1.9
| (17) Recenzie
Stvorené pre pohlcujúci zážitok
Inšpirácia. Motivácia. Koncentrácia. Tieto bezdrôtové slúchadlá na uši disponujú vynikajúcim aktívnym potlačením hluku a poskytujú čistý zvuk pri hovoroch. Plne integrovaný Google Asistent vám umožní robiť viac činností bez použitia rúk.
Zobraziť všetky výhody

Stvorené pre pohlcujúci zážitok

  • Profesionálne potláčanie hluku

  • Integrovaný Asistent Google

  • Viacbodové párovanie cez Bluetooth

  • Dotykové ovládanie

Hybridné aktívne potláčanie hluku. Sústreďte sa, keď potrebujete

Hybridné aktívne potláčanie hluku. Sústreďte sa, keď potrebujete

Keď si zvuk vyžaduje plnú pozornosť, tieto bezdrôtové slúchadlá poskytujú pohlcujúci zážitok. Kombinácia jedného externého a jedného interného mikrofónu na filtrovanie externého hluku. Zakryte pravé slúchadlo a spustite režim prehľadu, čím oživíte okolitý svet.

Zaoblený dizajn náušníkov. Elegantný dizajn, vynikajúci zvuk

Zaoblený dizajn náušníkov. Elegantný dizajn, vynikajúci zvuk

Okrúhle náušníky sa vyznačujú mimoriadnym štýlom. Náušníky dobre tesnia a pasívne izolujú externý hluk. Perfektne naladené 40 mm budiče poskytujú hlboké basy, vyvážené stredné frekvencie a čisté vysoké frekvencie.

Aplikácia pre slúchadlá Philips. Prispôsobte si ovládanie zvuku

Aplikácia pre slúchadlá Philips. Prispôsobte si ovládanie zvuku

Zvýraznite basy. Stlmte výšky. Aplikácia pre slúchadlá Philips vám umožňuje ovládať počúvanú hudbu. Sami si upravte úrovne alebo vyberte z predvolených zvukových štýlov. Zároveň môžete jedným klepnutím prepínať aj medzi predvolenými režimami aktívneho potláčania hluku.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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1.9

z 5

17

Recenzie

4

30/12/2021

Polska

Polska

Sztos

Słuchawki sztos. Wykonanie, jakość dźwięku, funkcjonalność - 10/10 Polecam wszystkim audiofilom

Výhody

Wszytko

Nevýhody

Nie ma

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAH9505BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAH9505BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

22/04/2024

Україна

Україна

Overený kupujúci

Навушниками задоволений повністю.

Навушниками задоволений повністю, шумодав, якість звуку, батарея все на 5+.

Nevýhody

Мінусів поки не знайшов.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAH9505BK Накладні бездротові навушники

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAH9505BK Накладні бездротові навушники

01/02/2022

Slovenija

Slovenija

Odlične

Lahke, z enim polnjenjem zdržijo dolgo časa, ANC je zelo dober, povezava dveh naprav je delovala zelo dobro, mikrofon za telefonski klic je odličen tudi kakovost glasbe je nadpovprečna.

Výhody

Odzivne, dobro zaduši zunanje zvoke

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAH9505BK Brezžične čezušesne slušalke

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAH9505BK Brezžične čezušesne slušalke

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