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TAJP10/00
Záložný zdroj Philips Georg Jensen
Ak si prajete, aby mala technológia krásny vzhľad, tento záložný zdroj vám to splní. Jeho dizajn, prepracovaný do najmenších detailov, s prvkami tmavohnedej kože a leštenej ocele, ukrýva bezdrôtovú nabíjačku Qi. Odnímateľný popruh slúži tiež ako kábel USB-A k USB-C.
Veľká nabíjacia plocha uľahčuje umiestnenie telefónu na podložku. Maximálny nabíjací výkon je 5 W.
Tmavohnedý silikónový popruh na prenášanie zahŕňa pripojenia USB-A k USB-C na nabíjanie záložného zdroja.
Prvky z leštenej ocele Georg Jensen
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