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Tento produkt už nie je dostupný

Záložný zdroj Philips Georg Jensen

TAJP10/00

Záložný zdroj Philips Georg Jensen

Ak si prajete, aby mala technológia krásny vzhľad, tento záložný zdroj vám to splní. Jeho dizajn, prepracovaný do najmenších detailov, s prvkami tmavohnedej kože a leštenej ocele, ukrýva bezdrôtovú nabíjačku Qi. Odnímateľný popruh slúži tiež ako kábel USB-A k USB-C.

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Krásna energia

Záložný zdroj Philips Georg Jensen

Maximálny nabíjací výkon 5 W

Veľká nabíjacia plocha uľahčuje umiestnenie telefónu na podložku. Maximálny nabíjací výkon je 5 W.

Odnímateľný popruh na prenášanie plní aj funkciu kábla USB-A k USB-C

Tmavohnedý silikónový popruh na prenášanie zahŕňa pripojenia USB-A k USB-C na nabíjanie záložného zdroja.

Prvky z leštenej ocele Georg Jensen

Prvky z leštenej ocele Georg Jensen

Technické špecifikácie

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