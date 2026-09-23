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TAJS30/00
Prineste do hudby štýl.
Krásne zaoblený a príjemný na dotyk. Tento malý reproduktor s technológiou Bluetooth, tkaninou s prímesou vlny a vrchnou časťou z leštenej ocele bude otáčať hlavy všade, kade pôjdete. Získate ostrý zvuk a až 6 hodín prehrávania.
Bluetooth®
Výstupný výkon 4 W
6 hodín prehrávania
Vodotesné podľa IPX7
Tento malý, zaoblený reproduktor s technológiou Bluetooth navrhnutý v spolupráci so spoločnosťou Georg Jensen je jednoduchý, no pozoruhodný. Vrchná časť z leštenej ocele krásne kontrastuje s tkaninou na reproduktor od spoločnosti Kvadrat príjemnou na dotyk. Nenápadné logá značiek rafinovane obracajú pozornosť k spoločnostiam Philips a Georg Jensen.
Tento reproduktor má povrchovú úpravu z luxusnej tkaniny na reproduktor vyrobenej špičkovým výrobcom Kvadrat. Krásny materiál s prímesou vlny je akusticky transparentný a umožňuje voľné prúdenie zvuku od hovorcu do miestnosti.
Batéria vám zabezpečí 6 hodín prehrávania pri úplnom nabití a na reproduktore sa nachádzajú tlačidlá na ovládanie hlasitosti. Môžete ho spárovať s rovnakým reproduktorom Philips s prvkami od spoločnosti Georg Jensen, aby ste si svoju hudbu užili stereo. Jednoducho na 2 sekundy stlačte tlačidlo napájania.
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