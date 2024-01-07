Tento produkt už nie je dostupný
TAM2805/10
Výnimočne štíhly. Nabitý funkciami.
Máte málo miesta? Užite si veľkú zábavu. Spolu s internetovým rádiom a vysielaním DAB+ získate s týmto štíhlym mikro systémom, ktorý sa dá namontovať na stenu, aj kompatibilitu s funkciou Spotify Connect a streamovanie prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Dokonca si môžete pripojiť aj prehrávač CD alebo gramofón.
DAB+
Spotify connect
Bluetooth®
Hľadáte niečo, čo chcete počúvať? Tento mikro systém prináša digitálne alebo internetové rádio s čistým zvukom z tisícov staníc na celom svete. Môžete streamovať hudbu, podcasty a mnoho iného cez Bluetooth a zvukový vstup sa postará o káblové zdroje.
Tento štíhly mikro systém môžete nechať voľne stáť na priloženom stojane, alebo môžete stojan odstrániť a pripevniť systém priamo na stenu. Dva plnorozsahové ovládače poskytujú čistý stereofónny zvuk.
Streamovanie cez Spotify? Toto Bluetooth internetové rádio sa môže pochváliť funkciou Spotify Connect. Použite svoj mobil ako diaľkové ovládanie, zatiaľ čo rádio streamuje signál najvyššej kvality Spotify – priamo zo serverov Spotify. Dva plnorozsahové ovládače poskytujú čistý stereofónny zvuk.
3.6
z 5
5
Recenzie
Gigi25*
07/01/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Rádio cez internet
Nakoľko mame slabý signál používame rádio cez internet a dá sa naladiť vysielanie rôznych krajín
Výhody
Pripojenie na internet
Nevýhody
Nema žiadny audio výstup
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAM2805 Internetové rádio
Dátum použitia 2022-12-07
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAM2805 Internetové rádio
Dátum použitia 2022-12-07
Pep11
20/01/2022
Česká republika
Opravdu dobré rádio
Po zklamání s několika DAB internetovými rádii konečně výrobek který má perfektní zvuk, dobrý příjem a jednoduché ladění a hodně funkcí
Výhody
skladnost, možnost jak postavit tak i zavěsit na zeď, kvalitní zvuk, dobrý příjem jak DAB, FM i internetu
Nevýhody
uložené FM stanice pouze označené kmitočtem, na dálkovém ovládání chybí tlačítka s čísly pro rychlé vyhledání uložených stanic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAM2805 Internetové rádio
Dátum použitia 2021-12-20
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAM2805 Internetové rádio
Dátum použitia 2021-12-20
Kaci2007
08/01/2021
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce a skvěle hraje.
Skvěle hraje. Na dálkovém ovladači chybí možnost přímé volby stanice pod číslem. Mohlo by být české menu.
Výhody
Velké množství hudby.
Nevýhody
Chybí číselná volba stanic na dálkovém ovladači.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAM2805 Internetové rádio
Dátum použitia 2020-12-08
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAM2805 Internetové rádio
Dátum použitia 2020-12-08