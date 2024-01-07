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Tento produkt už nie je dostupný

Internetové rádio

TAM2805/10

3.6

| (5) Recenzie

Výnimočne štíhly. Nabitý funkciami.

Máte málo miesta? Užite si veľkú zábavu. Spolu s internetovým rádiom a vysielaním DAB+ získate s týmto štíhlym mikro systémom, ktorý sa dá namontovať na stenu, aj kompatibilitu s funkciou Spotify Connect a streamovanie prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Dokonca si môžete pripojiť aj prehrávač CD alebo gramofón.

Zobraziť všetky výhody

Výnimočne štíhly. Nabitý funkciami.

  • DAB+

  • Spotify connect

  • Bluetooth®

Jeden malý systém pre všetku vašu hudbu

Hľadáte niečo, čo chcete počúvať? Tento mikro systém prináša digitálne alebo internetové rádio s čistým zvukom z tisícov staníc na celom svete. Môžete streamovať hudbu, podcasty a mnoho iného cez Bluetooth a zvukový vstup sa postará o káblové zdroje.

Ideálne do menších priestorov

Tento štíhly mikro systém môžete nechať voľne stáť na priloženom stojane, alebo môžete stojan odstrániť a pripevniť systém priamo na stenu. Dva plnorozsahové ovládače poskytujú čistý stereofónny zvuk.

Jednoduché streamovanie. Epické počúvanie

Streamovanie cez Spotify? Toto Bluetooth internetové rádio sa môže pochváliť funkciou Spotify Connect. Použite svoj mobil ako diaľkové ovládanie, zatiaľ čo rádio streamuje signál najvyššej kvality Spotify – priamo zo serverov Spotify. Dva plnorozsahové ovládače poskytujú čistý stereofónny zvuk.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.6

z 5

5

Recenzie

2

07/01/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Rádio cez internet

Nakoľko mame slabý signál používame rádio cez internet a dá sa naladiť vysielanie rôznych krajín

Výhody

Pripojenie na internet

Nevýhody

Nema žiadny audio výstup

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAM2805 Internetové rádio

Dátum použitia 2022-12-07

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAM2805 Internetové rádio

Dátum použitia 2022-12-07

20/01/2022

Česká republika

Česká republika

Opravdu dobré rádio

Po zklamání s několika DAB internetovými rádii konečně výrobek který má perfektní zvuk, dobrý příjem a jednoduché ladění a hodně funkcí

Výhody

skladnost, možnost jak postavit tak i zavěsit na zeď, kvalitní zvuk, dobrý příjem jak DAB, FM i internetu

Nevýhody

uložené FM stanice pouze označené kmitočtem, na dálkovém ovládání chybí tlačítka s čísly pro rychlé vyhledání uložených stanic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAM2805 Internetové rádio

Dátum použitia 2021-12-20

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAM2805 Internetové rádio

Dátum použitia 2021-12-20

08/01/2021

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce a skvěle hraje.

Skvěle hraje. Na dálkovém ovladači chybí možnost přímé volby stanice pod číslem. Mohlo by být české menu.

Výhody

Velké množství hudby.

Nevýhody

Chybí číselná volba stanic na dálkovém ovladači.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAM2805 Internetové rádio

Dátum použitia 2020-12-08

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAM2805 Internetové rádio

Dátum použitia 2020-12-08

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