TAM3205M2/12
Bass-reflexové reproduktory
20 W
Bluetooth 5.4
FM, CD, USB, vstup zvuku
Vychutnáte si čistý a jasný stereo zvuk s hlbokými basmi, pretože kompaktné reproduktory, ktoré sa hodia do knižnice, využívajú výkon 20 W (RMS), 3-palcové basové reproduktory a basové reflexné porty. Digitálne ovládanie zvuku vám umožňuje vybrať si z prednastavených zvukových štýlov – od hudby až po rozhlasové drámy, vždy dostanete ten najlepší zvuk pre to, čo práve počúvate.
Hudba, podcasty, správy, drámy, šport – zoznam je nekonečný! Zvuky môžete streamovať cez Bluetooth, naladiť rádio FM alebo sa pripojiť k iným zdrojom, ako sú flash disky cez USB alebo gramofóny cez vstup zvuku. Digitálny rozhlasový tuner s 20 predvoľbami poskytuje krištáľovo čistý príjem a prehrávač CD dokáže čítať disky CD MP3 a nahrané disky CD.
Podporované sú technológie Bluetooth LE Audio a kodek LC3 pre výrazne lepší zvuk pri streamovaní. Podporovaný je aj systém Auracast, takže môžete streamovať z kompatibilného inteligentného zariadenia do mikrosystému a ďalších reproduktorov kompatibilných so systémom Auracast.
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