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  • Pripravte sa na zvuky, ktoré máte radi
  • Pripravte sa na zvuky, ktoré máte radi
  • Pripravte sa na zvuky, ktoré máte radi
  • Pripravte sa na zvuky, ktoré máte radi
  • Pripravte sa na zvuky, ktoré máte radi
  • Pripravte sa na zvuky, ktoré máte radi
  • Pripravte sa na zvuky, ktoré máte radi
  • Pripravte sa na zvuky, ktoré máte radi

Tento produkt už nie je dostupný

Hudobný mikrosystém

TAM3205/12

4.3
| (6) Recenzie | 83% Odporúča tento produkt
Pripravte sa na zvuky, ktoré máte radi
Počujte viac z každého podcastu a zoznamu skladieb, ktoré streamujete. Znovu objavte svoju kolekciu CD nosičov alebo si nalaďte rádio. Tento klasicky vyzerajúci mikrosystém znie výborne v menších miestnostiach a ďalšie zdroje môžete pripojiť cez USB alebo audio vstup.
Zobraziť všetky výhody

Pripravte sa na zvuky, ktoré máte radi

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB port na nabíjanie

  • 18 W

Všetka vaša hudba

Tento štýlový mikrosystém vám umožní streamovať zoznamy skladieb a mnohé ďalšie cez Bluetooth, prehrávať CD a počúvať rádio FM. Digitálny rádioprijímač s 10 predvoľbami zabezpečí čistý príjem a prehrávač CD dokáže načítať MP3 CD a nahrané CD.

2-pásmové basové reflexné reproduktory. Bohatšie nízke tóny

Reproduktory v policovom štýle vám poskytujú zreteľný zvuk a dobré basy z 3“ basových reproduktorov a basových reflexných portov. Maximálny 18 W výkon prináša slušný zvuk do menších priestorov. Ideálne pre domácu kanceláriu alebo spálňu.

Klasický dizajn

Dvojtónová centrálna jednotka a skrinky reproduktorov pripomínajú dizajn samostatných jednotiek hi-fi. Ovládač hlasitosti s textúrou poskytuje pri ovládaní uspokojivý analógový dojem. Na prednej strane jednotky sú tlačidlá na prehrávanie a výber zdroja.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.3

z 5

6

Recenzie

83%

Odporúča tento produkt

4
3
2

03/07/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Blue tooth aj možnosť nabíjania

Úplná spokojnosť, vďaka blue tooth môžem počúvať podkasty aj audio knihy a nabíjanie telefónu zabezpečí nerušené počúvanie. Jediná malá nevýhoda je dĺžka káblov k reproduktorom.

Výhody

Blue tooth, nabíjačka

Nevýhody

Krátke káble k reproduktorom

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAM3205 Hudobný mikrosystém

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAM3205 Hudobný mikrosystém

25/03/2023

Polska

Polska

Świetna Wieża!

Świetna wieża. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, szerokie pasmo. Niskie, średnie i wysokie dźwięki bardzo dobrze się wypełniają . Bass jest bardzo przyjemny i dosyć donośny. Gra przejrzyście (dodam, że jestem wymagający w tym temacie). Funkcjonalna. Za tą cenę polecam.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAM3205 Mikrowieża

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAM3205 Mikrowieża

16/08/2022

България

България

Overený kupujúci

Продукта е страхотен

Стилен дизайн, първокласна визия, лесна функционалност и добра акустика

Výhody

Philips

Nevýhody

Не виждам

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAM3205 Микро музикална система

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAM3205 Микро музикална система

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  • Tipy a triky