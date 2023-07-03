Tento produkt už nie je dostupný
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB port na nabíjanie
18 W
Tento štýlový mikrosystém vám umožní streamovať zoznamy skladieb a mnohé ďalšie cez Bluetooth, prehrávať CD a počúvať rádio FM. Digitálny rádioprijímač s 10 predvoľbami zabezpečí čistý príjem a prehrávač CD dokáže načítať MP3 CD a nahrané CD.
Reproduktory v policovom štýle vám poskytujú zreteľný zvuk a dobré basy z 3“ basových reproduktorov a basových reflexných portov. Maximálny 18 W výkon prináša slušný zvuk do menších priestorov. Ideálne pre domácu kanceláriu alebo spálňu.
Dvojtónová centrálna jednotka a skrinky reproduktorov pripomínajú dizajn samostatných jednotiek hi-fi. Ovládač hlasitosti s textúrou poskytuje pri ovládaní uspokojivý analógový dojem. Na prednej strane jednotky sú tlačidlá na prehrávanie a výber zdroja.
4.3
z 5
6
Recenzie
83%
Odporúča tento produkt
Ivetinka
03/07/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Blue tooth aj možnosť nabíjania
Úplná spokojnosť, vďaka blue tooth môžem počúvať podkasty aj audio knihy a nabíjanie telefónu zabezpečí nerušené počúvanie. Jediná malá nevýhoda je dĺžka káblov k reproduktorom.
Výhody
Blue tooth, nabíjačka
Nevýhody
Krátke káble k reproduktorom
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAM3205 Hudobný mikrosystém
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAM3205 Hudobný mikrosystém
MarCeL_11
25/03/2023
Polska
Świetna Wieża!
Świetna wieża. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, szerokie pasmo. Niskie, średnie i wysokie dźwięki bardzo dobrze się wypełniają . Bass jest bardzo przyjemny i dosyć donośny. Gra przejrzyście (dodam, że jestem wymagający w tym temacie). Funkcjonalna. Za tą cenę polecam.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAM3205 Mikrowieża
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAM3205 Mikrowieża
stosto6666
16/08/2022
България
Overený kupujúci
Продукта е страхотен
Стилен дизайн, първокласна визия, лесна функционалност и добра акустика
Výhody
Philips
Nevýhody
Не виждам
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAM3205 Микро музикална система
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAM3205 Микро музикална система