TAM3505M2/12
Bass-reflexové reproduktory
20 W
Bluetooth 5.4
DAB+/FM, CD, USB, vstup zvuku
Vychutnáte si čistý a jasný stereo zvuk s hlbokými basmi, pretože kompaktné reproduktory, ktoré sa hodia do knižnice, využívajú výkon 20 W (RMS), 3-palcové basové reproduktory a basové reflexné porty. Digitálne ovládanie zvuku vám umožňuje vybrať si z prednastavených zvukových štýlov – od hudby až po rozhlasové drámy, vždy dostanete ten najlepší zvuk pre to, čo práve počúvate.
Hudba, podcasty, správy, drámy, šport – zoznam je nekonečný! Môžete si naladiť krištáľovo čisté rádio DAB+/FM, streamovať zvuk cez Bluetooth alebo sa pripojiť k iným zdrojom, ako sú flash disky cez USB alebo gramofóny cez vstup zvuku. Digitálny rozhlasový tuner s 20 predvoľbami poskytuje krištáľovo čistý príjem a prehrávač CD dokáže čítať disky CD MP3 a nahrané disky CD.
Podporované sú technológie Bluetooth LE Audio a kodek LC3 pre výrazne lepší zvuk pri streamovaní. Podporovaný je aj systém Auracast, takže môžete streamovať z kompatibilného inteligentného zariadenia do mikrosystému a ďalších reproduktorov kompatibilných so systémom Auracast.
4.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
JirkaJ
31/01/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Ok
Pro běžný poslech úplně dostačující. Na ozvučení většího prostoru by systém nestačil, do běžného pokoje ok
Výhody
Malý, pěkný, funkčně dostačující
Nevýhody
Mohl by mít nastavitelný ekvalizer podle vlastních preferencí
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAM3505M2 Hudební mikrosystém
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAM3505M2 Hudební mikrosystém
Kapinko
11/10/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Dobrý produkt
Dizajnovo pekný výrobok, DAB zatiaľ málo využiteľný, FM dobrý príjem. Prehrávanie z telefónu (alebo iný zdroj) sa bije s ovládaním prístroja cez aplikáciu (automaticky sa vypne, treba v BT vypnúť prepojenie a znova aktivovať aplikáciu)
Výhody
Dizajnovo pekný výrobok, DAB vynikajúca kvalita ale zatiaľ málo využiteľný, FM dobrý príjem, využite externých zdrojov prehrávania CD a USB..
Nevýhody
Prehrávanie z telefónu (alebo iný zdroj) sa bije s ovládaním prístroja cez aplikáciu (automaticky sa vypne, treba v BT vypnúť prepojenie a znova aktivovať aplikáciu
Táto recenzia bola vytvorená pre TAM3505M2 Hudobný mikrosystém
Táto recenzia bola vytvorená pre TAM3505M2 Hudobný mikrosystém