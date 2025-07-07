Tento produkt už nie je dostupný
TAM4505/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
USB port na nabíjanie
60 W, zvukový vstup
Tento štýlový mikrosystém vám umožní streamovať zoznamy skladieb cez Bluetooth, prehrávať disky CD a počúvať rádio DAB+ a FM. Digitálny rádioprijímač s 20 predvoľbami zabezpečí krištáľovočistý príjem a prehrávač CD dokáže načítať MP3 CD a nahraté CD.
Tieto reproduktory v štýle knižnice sa postarajú o čistý zvuk a dobré basy vďaka kombinácii basového reproduktora, výškového reproduktora a portov Bass Reflex. Maximálny výstupný výkon 60 W prinesie mohutný zvuk do každej miestnosti. Perfektné do obývačky alebo otvoreného obývacieho priestoru.
Dvojtónová centrálna jednotka a skrinky reproduktorov pripomínajú dizajn samostatných jednotiek hi-fi. Ovládač hlasitosti s textúrou poskytuje pri ovládaní uspokojivý analógový dojem. Na prednej strane jednotky sú tlačidlá na prehrávanie a výber zdroja.
4.0
z 5
5
Recenzie
ADAM 83
07/07/2025
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Mikrowieza Philips
Mikrowieza jest dobrej jakości, jakość dźwięku bardzo dobra, jakość wykonania jest dobra łączność Bluetooth jest szybka i sprawna, jedyny minus to podłączenie głośników zamiast kabelków wolał bym inne rozwiązanie np dobrej jakości wtyczki lub coś innego. Ogólnie wieża sprawuje się bardzo dobrze.
Výhody
Dobra jakość wykonania ogólnie produkt jest ok
Nevýhody
Podlaczenie głośników zamiast kabelków inne rozwiązanie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAM4505 Mikrowieża
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAM4505 Mikrowieża
davry
06/05/2024
Polska
cena vs oczekiwania
Cena jest adekwatna do podstawowych oczekiwan wobec sprzetu. fajny myk jest taki, ze mozesz dobrac styl otwarzania - to jest OK. Ladnie wyglada. Nie jest SUPER glosna, ale na impreze na ogrodku - jak u mnie - zdala test na 5.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAM4505 Mikrowieża
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAM4505 Mikrowieża
K i M
03/01/2021
Polska
Pozytywne zaskoczenie.
Bardzo dobry dżwięk jak na tą półkę cenową, wieża gra bardzo przyjemnie, jest w stanie nagłośnić pomieszczenie 30 m2. Połączenie przez Bluetooth bezproblemowe - korzystamy z laptopa i iPhone'a. Obsługa intuicyjna, sprytny pilocik.
Výhody
Dobry dźwięk, łatwość połączeń z urządzeniami zewnętrznymi, intuicyjna obsługa.
Nevýhody
Jedyny minus - cieniutkie kabelki od kolumn, niewymienialne bo podłączone na stałe w kolumnach.
Táto recenzia bola vytvorená pre TAM4505 Mikrowieża
Táto recenzia bola vytvorená pre TAM4505 Mikrowieża