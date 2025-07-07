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  • Elegantný vzhľad. Bohaté zvuky.
  • Elegantný vzhľad. Bohaté zvuky.
  • Elegantný vzhľad. Bohaté zvuky.
  • Elegantný vzhľad. Bohaté zvuky.
  • Elegantný vzhľad. Bohaté zvuky.
  • Elegantný vzhľad. Bohaté zvuky.
  • Elegantný vzhľad. Bohaté zvuky.
  • Elegantný vzhľad. Bohaté zvuky.
  • Elegantný vzhľad. Bohaté zvuky.
  • Elegantný vzhľad. Bohaté zvuky.
  • Elegantný vzhľad. Bohaté zvuky.
  • Elegantný vzhľad. Bohaté zvuky.
  • Elegantný vzhľad. Bohaté zvuky.
  • Elegantný vzhľad. Bohaté zvuky.
  • Elegantný vzhľad. Bohaté zvuky.
  • Elegantný vzhľad. Bohaté zvuky.

Tento produkt už nie je dostupný

Hudobný mikrosystém

TAM4505/12

4
| (5) Recenzie
Elegantný vzhľad. Bohaté zvuky.
Obohaťte svoj domov počúvaním s týmto mikrosystémom s klasickým vzhľadom. Vychutnajte si kryštáľovočisté digitálne rádio DAB+/FM, streamujte hudbu a podcasty a prehrávajte CD – všetko s bohatým 60 W zvukom. Môžete pripojiť aj iné zdroje cez USB alebo zvukový vstup.
Zobraziť všetky výhody

Elegantný vzhľad. Bohaté zvuky.

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

  • USB port na nabíjanie

  • 60 W, zvukový vstup

Všetka vaša hudba

Tento štýlový mikrosystém vám umožní streamovať zoznamy skladieb cez Bluetooth, prehrávať disky CD a počúvať rádio DAB+ a FM. Digitálny rádioprijímač s 20 predvoľbami zabezpečí krištáľovočistý príjem a prehrávač CD dokáže načítať MP3 CD a nahraté CD.

2-pásmové basové reflexné reproduktory. Bohatšie nízke tóny

Tieto reproduktory v štýle knižnice sa postarajú o čistý zvuk a dobré basy vďaka kombinácii basového reproduktora, výškového reproduktora a portov Bass Reflex. Maximálny výstupný výkon 60 W prinesie mohutný zvuk do každej miestnosti. Perfektné do obývačky alebo otvoreného obývacieho priestoru.

Klasický dizajn

Dvojtónová centrálna jednotka a skrinky reproduktorov pripomínajú dizajn samostatných jednotiek hi-fi. Ovládač hlasitosti s textúrou poskytuje pri ovládaní uspokojivý analógový dojem. Na prednej strane jednotky sú tlačidlá na prehrávanie a výber zdroja.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

5

Recenzie

3
2

07/07/2025

Polska

Polska

Overený kupujúci

Mikrowieza Philips

Mikrowieza jest dobrej jakości, jakość dźwięku bardzo dobra, jakość wykonania jest dobra łączność Bluetooth jest szybka i sprawna, jedyny minus to podłączenie głośników zamiast kabelków wolał bym inne rozwiązanie np dobrej jakości wtyczki lub coś innego. Ogólnie wieża sprawuje się bardzo dobrze.

Výhody

Dobra jakość wykonania ogólnie produkt jest ok

Nevýhody

Podlaczenie głośników zamiast kabelków inne rozwiązanie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAM4505 Mikrowieża

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAM4505 Mikrowieża

06/05/2024

Polska

Polska

cena vs oczekiwania

Cena jest adekwatna do podstawowych oczekiwan wobec sprzetu. fajny myk jest taki, ze mozesz dobrac styl otwarzania - to jest OK. Ladnie wyglada. Nie jest SUPER glosna, ale na impreze na ogrodku - jak u mnie - zdala test na 5.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAM4505 Mikrowieża

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAM4505 Mikrowieża

03/01/2021

Polska

Polska

Pozytywne zaskoczenie.

Bardzo dobry dżwięk jak na tą półkę cenową, wieża gra bardzo przyjemnie, jest w stanie nagłośnić pomieszczenie 30 m2. Połączenie przez Bluetooth bezproblemowe - korzystamy z laptopa i iPhone'a. Obsługa intuicyjna, sprytny pilocik.

Výhody

Dobry dźwięk, łatwość połączeń z urządzeniami zewnętrznymi, intuicyjna obsługa.

Nevýhody

Jedyny minus - cieniutkie kabelki od kolumn, niewymienialne bo podłączone na stałe w kolumnach.

Táto recenzia bola vytvorená pre TAM4505 Mikrowieża

Táto recenzia bola vytvorená pre TAM4505 Mikrowieża

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky