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Tento produkt už nie je dostupný

Hudobný mikrosystém

TAM6805/10

3.7

| (7) Recenzie | 80% Odporúča tento produkt

Všetko v jednom

Tento kompaktný univerzálny mikro systém s internetovým rádiom, funkciou Spotify Connect, rozhraním bluetooth a prehrávačom CD dokáže prehrať úplne všetko. Cez zvukový vstup alebo port USB môžete pripojiť aj iné zdroje. Vychutnajte si plnší zvuk zo systému, ktorý sa hodí takmer do každej miestnosti.

Zobraziť všetky výhody

Všetko v jednom

  • Internetové rádio, DAB+

  • bluetooth, Spotify Connect

  • USB, MP3-CD

  • 50 W

Celá vaša hudobná zbierka, podcasty a oveľa viac

Celá vaša hudobná zbierka, podcasty a oveľa viac

Od klasických melódií po najnovšie podcasty. S funkciou Spotify Connect môžete cez Wi-Fi streamovať signál aplikácie Spotify najlepšej kvality. Takisto môžete streamovať zoznamy skladieb a mnoho ďalšieho cez rozhranie Bluetooth, prehrávať CD alebo sa pripojiť k iným zdrojom cez zvukový vstup alebo USB.

Internetové rádio. Rádio DAB+ FM

Internetové rádio. Rádio DAB+ FM

Internetové rádio je vašou vstupenkou do sveta tisícok svetových staníc vysielajúcich všetky možné druhy programov. Digitálny tuner zabezpečuje krištáľovo čistý zvuk a pre svoje obľúbené internetové, DAB+ alebo FM stanice si môžete nastaviť predvoľby.

Integrovaný systém reproduktorov Bass Reflex

Integrovaný systém reproduktorov Bass Reflex

Priamo do skrinky tohto univerzálneho mikro systému sú zabudované dva reproduktory. Vďaka budičom s plným rozsahom a basovým reflexným portom získate čistý zvuk a skvelé basy. Maximálny výkon 50 W je ideálny pre kuchyne, kancelárie a menšie obývačky.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.7

z 5

7

Recenzie

80%

Odporúča tento produkt

3

08/02/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

xxx

dobrý zvuk, funkcie , všetko funguje , funkcia sleep (zložitejšie spúšťanie , v noci ked nevidím.

Výhody

rozmery, DAB+

Nevýhody

funkcia sleep ,by sa mohla jednoduchšie zapínať.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAM6805 Hudobný mikrosystém

Dátum použitia 2023-01-08

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAM6805 Hudobný mikrosystém

Dátum použitia 2023-01-08

06/12/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

TAM6805

Mikrosystém TAM6805 mi naprosto vyhovuje. Po všech těch super hi-fi, stereo, quadro mašinách, co jsem měl za život, mi bohatě stačí. Konečně jednoduché nastavení a vyvolávání předvolených stanic z různých zdrojů

Výhody

Velikost, výkon, cena.

Nevýhody

Trochu složitější listování v nabídce, ale nakonec se vždy někam dostanu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAM6805 Hudební mikrosystém

Dátum použitia 2023-11-06

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAM6805 Hudební mikrosystém

Dátum použitia 2023-11-06

27/01/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výborný

Perfektní zvuk, kompaktní rozměry,jednoduché ovládání

Táto recenzia bola vytvorená pre TAM6805 Hudební mikrosystém

Dátum použitia 2022-12-27

Táto recenzia bola vytvorená pre TAM6805 Hudební mikrosystém

Dátum použitia 2022-12-27

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