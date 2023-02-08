Tento produkt už nie je dostupný
Všetko v jednom
Tento kompaktný univerzálny mikro systém s internetovým rádiom, funkciou Spotify Connect, rozhraním bluetooth a prehrávačom CD dokáže prehrať úplne všetko. Cez zvukový vstup alebo port USB môžete pripojiť aj iné zdroje. Vychutnajte si plnší zvuk zo systému, ktorý sa hodí takmer do každej miestnosti.
Internetové rádio, DAB+
bluetooth, Spotify Connect
USB, MP3-CD
50 W
Od klasických melódií po najnovšie podcasty. S funkciou Spotify Connect môžete cez Wi-Fi streamovať signál aplikácie Spotify najlepšej kvality. Takisto môžete streamovať zoznamy skladieb a mnoho ďalšieho cez rozhranie Bluetooth, prehrávať CD alebo sa pripojiť k iným zdrojom cez zvukový vstup alebo USB.
Internetové rádio je vašou vstupenkou do sveta tisícok svetových staníc vysielajúcich všetky možné druhy programov. Digitálny tuner zabezpečuje krištáľovo čistý zvuk a pre svoje obľúbené internetové, DAB+ alebo FM stanice si môžete nastaviť predvoľby.
Priamo do skrinky tohto univerzálneho mikro systému sú zabudované dva reproduktory. Vďaka budičom s plným rozsahom a basovým reflexným portom získate čistý zvuk a skvelé basy. Maximálny výkon 50 W je ideálny pre kuchyne, kancelárie a menšie obývačky.
3.7
z 5
7
Recenzie
80%
Odporúča tento produkt
zobor
08/02/2023
Slovensko
Overený kupujúci
xxx
dobrý zvuk, funkcie , všetko funguje , funkcia sleep (zložitejšie spúšťanie , v noci ked nevidím.
Výhody
rozmery, DAB+
Nevýhody
funkcia sleep ,by sa mohla jednoduchšie zapínať.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAM6805 Hudobný mikrosystém
Dátum použitia 2023-01-08
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAM6805 Hudobný mikrosystém
Dátum použitia 2023-01-08
elze odeslat
06/12/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
TAM6805
Mikrosystém TAM6805 mi naprosto vyhovuje. Po všech těch super hi-fi, stereo, quadro mašinách, co jsem měl za život, mi bohatě stačí. Konečně jednoduché nastavení a vyvolávání předvolených stanic z různých zdrojů
Výhody
Velikost, výkon, cena.
Nevýhody
Trochu složitější listování v nabídce, ale nakonec se vždy někam dostanu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAM6805 Hudební mikrosystém
Dátum použitia 2023-11-06
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAM6805 Hudební mikrosystém
Dátum použitia 2023-11-06
Tomino 84
27/01/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výborný
Perfektní zvuk, kompaktní rozměry,jednoduché ovládání
Táto recenzia bola vytvorená pre TAM6805 Hudební mikrosystém
Dátum použitia 2022-12-27
Táto recenzia bola vytvorená pre TAM6805 Hudební mikrosystém
Dátum použitia 2022-12-27