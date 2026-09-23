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  • Ringo Duo
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  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
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  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo

Moving SoundBezdrôtové slúchadlá na uši

TAMS1YL/00

1 Ocenenie

Dostupné v

Black
Black
Žltá
Žltá

Ringo Duo

Ľahučké slúchadlá s ikonickým dizajnom 80. rokov a pôsobivým moderným zvukom. Môžete ich používať bezdrôtovo aj s káblom a dodávajú sa s čiernymi, žltými a oranžovými náušníkmi pre ešte výraznejšiu retro atmosféru.

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Ringo Duo

  • Pôsobivý zvuk. Retro vzhľad

  • Počúvajte bezdrôtovo alebo s káblom

  • Až 26 hodín prehrávania

  • Kábel USB-C je súčasťou balenia

Ikona 80. rokov v novom šate

Ikona 80. rokov v novom šate

Vzhľad hovorí: pretoč späť. Zvuk hovorí: práve teraz. Tieto slúchadlá na uši s na mieru vyladenými 40 mm meničmi vám prinášajú príjemne hrejivý zvuk s bohatými basmi a čistými vokálmi. Počúvajte bezdrôtovo alebo ich pripojte pomocou dodaného kábla USB-C.

Ľahučké vyhotovenie a náhradné náušníky v retro farbách

Ľahučké vyhotovenie a náhradné náušníky v retro farbách

Slúchadlá Ringo Duo vážia iba 80 g a ľahučký hlavový oblúk možno jednoducho nastaviť tak, aby dokonale sedel. Dostanete tri súpravy náhradných náušníkov v čiernej, žltej a oranžovej farbe, takže ich môžete ľubovoľne kombinovať.

Dlhá výdrž batérie a rýchle nabíjanie

Dlhá výdrž batérie a rýchle nabíjanie

Na jedno úplné nabitie, ktoré cez USB-C trvá 2 hodiny, získate až 26 hodín prehrávania. Ak potrebujete rýchlo doplniť energiu, stačí tieto slúchadlá na uši nabíjať iba 15 minút a získate ďalších 6 hodín prehrávania.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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