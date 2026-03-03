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Nové

Moving SoundSkutočne bezdrôtové slúchadlá

TAMS3BK/00

Dostupné v

Black
Black
Yellow
Yellow
Buds
Farby žiaria. Hudba znie skvele. Vďaka svojmu výraznému vzhľadu a uvoľnenému štýlu vám slúchadlá Buds zaručia nepretržitú zábavu vďaka teplému, detailnému zvuku a okrúhlemu, elegantnému nabíjaciemu puzdru, ktoré sa vojde do vrecka. Váš deň, vaše playlisty, vaše tempo.
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Buds

  • Úchvatný zvuk. Retro vzhľad

  • Inteligentné nabíjacie puzdro

  • Adaptívne potláčanie hluku

  • Až 42 hodín prehrávania

Vstúpte do svojej zóny vďaka adaptívnemu potlačeniu hluku

Vstúpte do svojej zóny vďaka adaptívnemu potlačeniu hluku

Adaptívne potláčanie hluku rýchlo reaguje na okolie a v reálnom čase potláča vonkajší hluk vrátane vetra. Ak chcete počuť, čo sa deje okolo vás, režim prehľadu prepustí vonkajšie zvuky späť. Funkcia rýchleho prehľadu zvýrazňuje hlasy, takže môžete viesť konverzáciu bez toho, aby ste si museli odložiť slúchadlá.

Nenechajte sa vyrušiť vďaka okrúhlemu inteligentnému nabíjaciemu puzdru

Nenechajte sa vyrušiť vďaka okrúhlemu inteligentnému nabíjaciemu puzdru

Toto inteligentné puzdro je viac než len nabíjačka – umožňuje vám ovládať hovory, prehrávanie, potlačenie hluku a funkciu Auracast™, alebo zapnúť režim zvuku Lo-Fi. Dokonca vám pomôže fotiť, keďže na diaľku spustí fotoaparát na pripojenom zariadení. Vďaka voliteľným animáciám s motívmi vinylových platní, kaziet a zosilňovačov môžete zmeniť vzhľad 1,47-palcového farebného dotykového displeja puzdra.

Vychutnajte si hudbu dlhšie vďaka až 42 hodinám prehrávania

Vychutnajte si hudbu dlhšie vďaka až 42 hodinám prehrávania

S vypnutým potláčaním hluku získate 10 hodín prehrávania z plného nabitia a ďalších 32 hodín z inteligentného nabíjacieho puzdra (so zapnutým potláčaním hluku získate 7 hodín a ďalších 23 hodín z puzdra). Ak si chcete rýchlo doplniť energiu, za 15 minút získate ďalšie 3 hodiny. Puzdro sa dá nabíjať cez USB-C.

Technické špecifikácie

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