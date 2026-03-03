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TAMS3BK/00
Úchvatný zvuk. Retro vzhľad
Inteligentné nabíjacie puzdro
Adaptívne potláčanie hluku
Až 42 hodín prehrávania
Adaptívne potláčanie hluku rýchlo reaguje na okolie a v reálnom čase potláča vonkajší hluk vrátane vetra. Ak chcete počuť, čo sa deje okolo vás, režim prehľadu prepustí vonkajšie zvuky späť. Funkcia rýchleho prehľadu zvýrazňuje hlasy, takže môžete viesť konverzáciu bez toho, aby ste si museli odložiť slúchadlá.
Toto inteligentné puzdro je viac než len nabíjačka – umožňuje vám ovládať hovory, prehrávanie, potlačenie hluku a funkciu Auracast™, alebo zapnúť režim zvuku Lo-Fi. Dokonca vám pomôže fotiť, keďže na diaľku spustí fotoaparát na pripojenom zariadení. Vďaka voliteľným animáciám s motívmi vinylových platní, kaziet a zosilňovačov môžete zmeniť vzhľad 1,47-palcového farebného dotykového displeja puzdra.
S vypnutým potláčaním hluku získate 10 hodín prehrávania z plného nabitia a ďalších 32 hodín z inteligentného nabíjacieho puzdra (so zapnutým potláčaním hluku získate 7 hodín a ďalších 23 hodín z puzdra). Ak si chcete rýchlo doplniť energiu, za 15 minút získate ďalšie 3 hodiny. Puzdro sa dá nabíjať cez USB-C.
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