Tento produkt už nie je dostupný
Basy dole
S party reproduktorom Bluetooth, ktorý má dva basové budiče pre ohlušujúce basy, sa dom otrasie v základoch! Čo tak pripojiť gitaru a mikrofón a vychutnať si svoje vlastné melódie? Ponúka párty svetelné efekty, zábavné funkcie karaoke a 14 hodín prehrávania.
Bluetooth®
Funkcie karaoke: ozvena, prepínanie mužského/ženského hlasu, stíšenie vokálov
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
OTAMAN
21/08/2020
Україна
З поставленою задачею справляється супер
Якість звуку вражає,чудові баси.Класно що є вхід для мікрофону.
Výhody
За
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки
Dátum použitia 2020-07-20
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки
Dátum použitia 2020-07-20