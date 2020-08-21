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Tento produkt už nie je dostupný

Párty reproduktor Bluetooth

TANX200/10

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Basy dole

S party reproduktorom Bluetooth, ktorý má dva basové budiče pre ohlušujúce basy, sa dom otrasie v základoch! Čo tak pripojiť gitaru a mikrofón a vychutnať si svoje vlastné melódie? Ponúka párty svetelné efekty, zábavné funkcie karaoke a 14 hodín prehrávania.

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Basy dole

  • Bluetooth®

Vstup a výstup (3,5 mm)

Funkcie karaoke: ozvena, prepínanie mužského/ženského hlasu, stíšenie vokálov

Funkcie karaoke: ozvena, prepínanie mužského/ženského hlasu, stíšenie vokálov

Rozmery: 268 x 556 x 285 mm

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

21/08/2020

Україна

Україна

З поставленою задачею справляється супер

Якість звуку вражає,чудові баси.Класно що є вхід для мікрофону.

Výhody

За

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки

Dátum použitia 2020-07-20

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки

Dátum použitia 2020-07-20

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