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Tento produkt už nie je dostupný

Internetové rádio

TAPR802/12

4.1

| (15) Recenzie

Zamilujete si ho ešte viac

Nech už vás baví čokoľvek, ponorte sa do toho ešte viac s týmto internetovým rádiom Philips. Spolu s internetom, vysielaním DAB a FM ladením získate aj kompatibilitu s funkciou Spotify Connect a možnosť streamovať z vášho mobilného zariadenia.

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Zamilujete si ho ešte viac

  • DAB+

  • Spotify connect

  • Bluetooth®

Internetové rádio. Tisíce staníc na dosah ruky

Hudba. Hovorené slovo. Skutočné zločiny. Toto internetové rádio je vašou vstupenkou do sveta tisícok svetových staníc vysielajúcich všetky možné druhy programov. Digitálny rádioprijímač poskytuje krištáľovo čistý zvuk a pre svoje obľúbené internetové, DAB+ alebo FM stanice môžete nastaviť až 20 predvolieb.

Bezdrôtový prúdový prenos hudby cez Bluetooth

DAB+/FM digitálne rádio

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.1

z 5

15

Recenzie

2

01/04/2021

Slovensko

Slovensko

internetové rádio TAPR802

som spokojný, len neviem prečo sa občas vráti k starému nastaveniu času

Výhody

malý

Nevýhody

nejde zmeniť farbu displeja, napr pozadie čierne a červené čísla hodín

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAPR802 Internetové rádio

Dátum použitia 2020-03-01

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAPR802 Internetové rádio

Dátum použitia 2020-03-01

07/04/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek má kromě lehké váhy i krásný design.

Toto rádio jsem si vybral kvůli krásnému designu a jsem s ním velmi spokojen. Podle toho, že se zahrnuje mezi radiobudíky, dávám palec nahoru a doporučuji ho všem, kteří jako já rádi poslouchají rádiové stanice. Dá se při něm krásně usínat i vstávat. Děkuji Vám mockrát.

Výhody

Dost funkcí pro naladění se do pohody.

Nevýhody

Žádná mě nenapadá.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAPR802 Internetové rádio

Dátum použitia 2023-03-07

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAPR802 Internetové rádio

Dátum použitia 2023-03-07

13/06/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Dokonale splnil me očekávání

Pro neobyčejný zážitek při poslouchání stanic celé planety, doporučuji všem co rádi poslouchají rádia bez hranic.

Výhody

Malý ale šikovný

Nevýhody

Nepociťuji

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAPR802 Internetové rádio

Dátum použitia 2021-05-13

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAPR802 Internetové rádio

Dátum použitia 2021-05-13

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