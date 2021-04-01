Tento produkt už nie je dostupný
TAPR802/12
Zamilujete si ho ešte viac
Nech už vás baví čokoľvek, ponorte sa do toho ešte viac s týmto internetovým rádiom Philips. Spolu s internetom, vysielaním DAB a FM ladením získate aj kompatibilitu s funkciou Spotify Connect a možnosť streamovať z vášho mobilného zariadenia.
DAB+
Spotify connect
Bluetooth®
Hudba. Hovorené slovo. Skutočné zločiny. Toto internetové rádio je vašou vstupenkou do sveta tisícok svetových staníc vysielajúcich všetky možné druhy programov. Digitálny rádioprijímač poskytuje krištáľovo čistý zvuk a pre svoje obľúbené internetové, DAB+ alebo FM stanice môžete nastaviť až 20 predvolieb.
4.1
z 5
15
Recenzie
ichbin
01/04/2021
Slovensko
internetové rádio TAPR802
som spokojný, len neviem prečo sa občas vráti k starému nastaveniu času
Výhody
malý
Nevýhody
nejde zmeniť farbu displeja, napr pozadie čierne a červené čísla hodín
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAPR802 Internetové rádio
Dátum použitia 2020-03-01
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAPR802 Internetové rádio
Dátum použitia 2020-03-01
Moto 1
07/04/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výrobek má kromě lehké váhy i krásný design.
Toto rádio jsem si vybral kvůli krásnému designu a jsem s ním velmi spokojen. Podle toho, že se zahrnuje mezi radiobudíky, dávám palec nahoru a doporučuji ho všem, kteří jako já rádi poslouchají rádiové stanice. Dá se při něm krásně usínat i vstávat. Děkuji Vám mockrát.
Výhody
Dost funkcí pro naladění se do pohody.
Nevýhody
Žádná mě nenapadá.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAPR802 Internetové rádio
Dátum použitia 2023-03-07
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAPR802 Internetové rádio
Dátum použitia 2023-03-07
Naslouchač
13/06/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Dokonale splnil me očekávání
Pro neobyčejný zážitek při poslouchání stanic celé planety, doporučuji všem co rádi poslouchají rádia bez hranic.
Výhody
Malý ale šikovný
Nevýhody
Nepociťuji
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAPR802 Internetové rádio
Dátum použitia 2021-05-13
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAPR802 Internetové rádio
Dátum použitia 2021-05-13