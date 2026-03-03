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TAR1506/00
FM/MW
Analógové ladenie
Napájané z batérií
Toto extrémne prenosné analógové FM/MW rádio sa ľahko ladí, kdekoľvek ste. Stačí točiť ladiacim kolieskom umiestneným na boku, aby sa hýbal jazdec pozdĺž pásma. Na veľkom okienku v tradičnom štýle je ľahké vidieť, kedy ste naladili želanú frekvenciu.
S týmto malým rádiom je ovládanie jednou rukou hračkou. Hlasitosť a vypnutie/zapnutie sa obe ovládajú vhodne umiestneným ručným kolieskom. Hneď vedľa je výstup pre slúchadlá, aby ste mohli počúvať v súkromí, a prepínač medzi FM a MW signálom.
Vložte si toto rádio do vrecka a zoberte si správy kdekoľvek so sebou. Alebo rozhlasovú hru, ktorú nemôžete zmeškať. Alebo diskusný program, ktorý obľubujete. 2 kusy batérií typu AAA zabezpečia napájanie a teleskopická anténa sa postará o najlepší možný príjem.
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