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  • Vrecková klasika
  • Vrecková klasika
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  • Vrecková klasika
  • Vrecková klasika
  • Vrecková klasika
  • Vrecková klasika
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  • Vrecková klasika
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Tento produkt už nie je dostupný

Prenosné rádio

TAR1506/00

Vrecková klasika
Ukážte sa s týmto výnimočne prenosným analógovým rádiom FM/MW. Vďaka jednoduchému ladeniu a čistému zvuku nepremeškáte svoje obľúbené programy, či už pracujete v záhrade, alebo sa chystáte na peší výlet.
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Vrecková klasika

  • FM/MW

  • Analógové ladenie

  • Napájané z batérií

Tradičný dizajn. Ľahké ladenie

Toto extrémne prenosné analógové FM/MW rádio sa ľahko ladí, kdekoľvek ste. Stačí točiť ladiacim kolieskom umiestneným na boku, aby sa hýbal jazdec pozdĺž pásma. Na veľkom okienku v tradičnom štýle je ľahké vidieť, kedy ste naladili želanú frekvenciu.

Jednoduché ovládanie. Ručné koliesko na ovládanie hlasitosti a vypnutie a zapnutie

S týmto malým rádiom je ovládanie jednou rukou hračkou. Hlasitosť a vypnutie/zapnutie sa obe ovládajú vhodne umiestneným ručným kolieskom. Hneď vedľa je výstup pre slúchadlá, aby ste mohli počúvať v súkromí, a prepínač medzi FM a MW signálom.

Ľahko prenosné. Ideálne doma alebo mimo domu

Vložte si toto rádio do vrecka a zoberte si správy kdekoľvek so sebou. Alebo rozhlasovú hru, ktorú nemôžete zmeškať. Alebo diskusný program, ktorý obľubujete. 2 kusy batérií typu AAA zabezpečia napájanie a teleskopická anténa sa postará o najlepší možný príjem.

Technické špecifikácie

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