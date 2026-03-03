TAR1509/00
FM/AM
Analógové ladenie
Napájané z batérií
S týmto super prenosným rádiom FM/AM získate čistý a jasný zvuk pre všetky svoje obľúbené skladby. Vďaka analógovému ladeniu ľahko nájdete to, čo hľadáte, a dlhá teleskopická anténa umožňuje najlepší možný príjem, nech ste kdekoľvek.
Dva otočné ovládače umožňujú ladiť rádio a ovládať hlasitosť a na boku je praktický prepínač na prepínanie medzi vlnovými pásmami FM a AM. Veľké prehľadné okno ladenia vám umožní vidieť, na akú frekvenciu ste naladení, a pri silnom signáli sa rozsvieti indikátor LED.
Toto analógové rádio je dostatočne malé na to, aby sa dalo ľahko vložiť do vrecka, alebo si ho môžete nechať zavesiť na zápästie pomocou priloženého popruhu. Zvuk napájajú batérie 2 x AAA a na počúvanie v súkromí je k dispozícii port pre slúchadlá: ideálne, ak si chcete vypočuť najnovšie športové výsledky, keď ste na nákupoch!
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