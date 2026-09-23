TAR1509/00
Vrecková klasika
Vezmite si rádio so sebou! Vychutnajte si skvelý príjem a svieži, čistý zvuk prenosného FM/AM rádia, ktoré je dostatočne malé na to, aby sa zmestilo do vrecka. Od hudby cez šport až po správy – jednoduché ovládanie vám umožní ľahko naladiť obľúbené stanice aj na cestách.
FM/AM
Analógové ladenie
Napájanie batériami
S týmto mimoriadne prenosným FM/AM rádiom si vychutnáte svieži a čistý zvuk všetkých svojich obľúbených staníc. Vďaka analógovému ladeniu ľahko nájdete to, čo hľadáte, a dlhá teleskopická anténa umožňuje najlepší možný príjem, nech ste kdekoľvek.
Dve kolieska umožňujú naladiť rádio a ovládať hlasitosť, pričom praktický bočný prepínač slúži na prepínanie medzi vlnovými pásmami FM a AM. Veľké, prehľadné okienko ladenia zobrazuje naladenú frekvenciu a pri silnom signáli sa rozsvieti LED indikátor.
Toto analógové rádio je také malé, že sa ľahko zmestí do vrecka, alebo si ho môžete pomocou priloženého pútka zavesiť na zápästie. Zvuk napájajú 2x batérie AAA a na súkromné počúvanie je k dispozícii konektor na slúchadlá: ideálne, ak chcete počas nakupovania počúvať najnovšie športové výsledky!
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