VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Vrecková klasika
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vrecková klasika
  • Vrecková klasika
  • Vrecková klasika
  • Vrecková klasika
  • Vrecková klasika
  • Vrecková klasika
  • Vrecková klasika
  • Vrecková klasika
  • Vrecková klasika
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vrecková klasika
  • Vrecková klasika
  • Vrecková klasika
  • Vrecková klasika
  • Vrecková klasika
  • Vrecková klasika
  • Vrecková klasika
  • Vrecková klasika

Prenosné FM/AM rádio

TAR1509/00

Vrecková klasika

Vezmite si rádio so sebou! Vychutnajte si skvelý príjem a svieži, čistý zvuk prenosného FM/AM rádia, ktoré je dostatočne malé na to, aby sa zmestilo do vrecka. Od hudby cez šport až po správy – jednoduché ovládanie vám umožní ľahko naladiť obľúbené stanice aj na cestách.

Zobraziť všetky výhody

Vrecková klasika

  • FM/AM

  • Analógové ladenie

  • Napájanie batériami

Klasický dizajn, čistý zvuk, skvelý príjem

Klasický dizajn, čistý zvuk, skvelý príjem

S týmto mimoriadne prenosným FM/AM rádiom si vychutnáte svieži a čistý zvuk všetkých svojich obľúbených staníc. Vďaka analógovému ladeniu ľahko nájdete to, čo hľadáte, a dlhá teleskopická anténa umožňuje najlepší možný príjem, nech ste kdekoľvek.

Jednoduché ovládanie jednou rukou

Jednoduché ovládanie jednou rukou

Dve kolieska umožňujú naladiť rádio a ovládať hlasitosť, pričom praktický bočný prepínač slúži na prepínanie medzi vlnovými pásmami FM a AM. Veľké, prehľadné okienko ladenia zobrazuje naladenú frekvenciu a pri silnom signáli sa rozsvieti LED indikátor.

Mimoriadne prenosné, s konektorom na slúchadlá na súkromné počúvanie

Mimoriadne prenosné, s konektorom na slúchadlá na súkromné počúvanie

Toto analógové rádio je také malé, že sa ľahko zmestí do vrecka, alebo si ho môžete pomocou priloženého pútka zavesiť na zápästie. Zvuk napájajú 2x batérie AAA a na súkromné počúvanie je k dispozícii konektor na slúchadlá: ideálne, ak chcete počas nakupovania počúvať najnovšie športové výsledky!

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky