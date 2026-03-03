TAR1609/00
Kompaktné, prenosné rádio
Analógové ladenie FM/AM
Vstavaná lítium-iónová batéria
SOS baterka
Toto praktické prenosné rádio je ideálnym spoločníkom na dlhé dni strávené vonku. Zachytávajte čisté rádiové signály, nabíjajte iné zariadenia a svieťte si na cestu výkonnou baterkou. V prípade núdze môžete dokonca vydať hlasný SOS alarm s blikajúcim svetlom.
Toto praktické rádio vás nesklame. Nabíjajte rádio pomocou priloženého kábla USB-C a užite si až 32 hodín prehrávania rádia pri primeranej hlasitosti.
Nikdy neprídete o energiu! Vždy budete mať k dispozícii záložné nabíjanie pomocou solárnych panelov na vrchnej strane rádia alebo otáčaním priloženej ručnej kľuky. Rádio sa napája aj na 3 batérie AAA (nie sú súčasťou balenia). Port USB-A vám umožňuje v prípade núdze používať rádio na nabíjanie iných zariadení.
Hodnotenie