Spoľahlivé rádio, svietidlo a záložný zdroj energie
S týmto skvelým malým rádiom so svietidlom budete pripravení na všetko. Vysúvateľná anténa zachytáva rozhlasové stanice AM a FM a výkonné svietidlo vám osvetlí cestu. Nechýba ani SOS alarm pre prípad núdze. Nabíjanie pomocou kábla, solárnej energie alebo ručnej kľuky.
Kompaktné prenosné rádio
Analógové ladenie FM/AM
Vstavaná lítium-iónová batéria
SOS svietidlo
Toto praktické prenosné rádio je dokonalým spoločníkom na dlhé dni strávené mimo domu. Zachytáva čistý rádiový signál, nabíja iné zariadenia a výkonnou baterkou vám osvetlí cestu. V núdzových situáciách môžete dokonca spustiť hlasný SOS alarm s blikajúcim svetlom.
Toto praktické rádio vás nesklame. Pomocou dodaného kábla USB-C ho nabijete až na 32 hodín prehrávania rádia pri primeranej hlasitosti.
Nikdy nezostaňte bez energie! Záložné napájanie budete mať vždy k dispozícii vďaka solárnym panelom na hornej strane rádia alebo otáčaniu pripojenej ručnej kľuky. Rádio možno napájať aj 3 batériami AAA (nie sú súčasťou balenia). Port USB-A umožňuje v núdzovej situácii použiť rádio na nabíjanie vašich ďalších zariadení.
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Jaro89
08/09/2026
Polska
Polecam
Mam już 2 radyjka Philips i są bardzo dobre. Mają dobry zasieg, działają jako mały powerbank. Możliwość ładowania telefonu. Panel solarny. Jedyne co bym zmienił to zwiększenie pojemności akumulatora i w związku z tym większy panel solarny.
Táto recenzia bola vytvorená pre TAR1609 Przenośne radio z latarką
Date of Use 2026-07-01
Táto recenzia bola vytvorená pre TAR1609 Przenośne radio z latarką
Date of Use 2026-07-01
Przemek81
19/08/2025
Polska
Radio na każdą sytuację
Świetne radyjko! Zaskakuje czystym i głębokim dźwiękiem jak na tak niewielki, 1-watowy głośniczek. Trzy źródła zasilania sprawiają, że działa niemal jak perpetuum mobile. Panel solarny ładuje bardzo sprawnie, wbudowane dynamo z korbką jeszcze szybciej, a dodatkowo można włożyć popularne baterie AAA, dostępne praktycznie wszędzie. Najpierw kupiłem jedno dla siebie, a dzień później dokupiłem jeszcze dwa dla rodziny. W sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie prądu i internetu, będzie to niezastąpione źródło informacji. Właśnie dlatego pełna analogowość tego radia jest jego największym atutem.
Výhody
Małe, a potężne – radio zaskakuje bardzo czystym i całkiem głębokim dźwiękiem jak na taki niewielki, 1-watowy głośniczek Philips Philips . Trzy sposoby zasilania – możesz je ładować przez USB-C (dla wbudowanego akumulatora), energią słoneczną lub ręczną
Nevýhody
Brak Bluetooth i wejścia audio – jeśli ktoś chciałby podłączyć swoje urządzenie bezprzewodowo lub przez kabel, niestety – tutaj się nie da. To typowo prosty, analogowy sprzęt, co jak wspomniałem jest też jego największą zaletą
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAR1609 Przenośne radio z latarką
Date of Use 2025-07-19
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAR1609 Przenośne radio z latarką
Date of Use 2025-07-19
Vitulis
30/01/2026
Latvija
Overený kupujúci
Produkta īpašības pilnībā atbilst lietojuma mērķim
Produkts atbilst lietojuma mērķim pilnībā. Noteiktu ieteiktu.
Táto recenzia bola vytvorená pre TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Date of Use 2024-12-30
Táto recenzia bola vytvorená pre TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Date of Use 2024-12-30