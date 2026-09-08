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  • Spoľahlivé rádio, svietidlo a záložný zdroj energie
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  • Spoľahlivé rádio, svietidlo a záložný zdroj energie
  • Spoľahlivé rádio, svietidlo a záložný zdroj energie
  • Spoľahlivé rádio, svietidlo a záložný zdroj energie
  • Spoľahlivé rádio, svietidlo a záložný zdroj energie
  • Spoľahlivé rádio, svietidlo a záložný zdroj energie
  • Spoľahlivé rádio, svietidlo a záložný zdroj energie
  • Spoľahlivé rádio, svietidlo a záložný zdroj energie
  • Spoľahlivé rádio, svietidlo a záložný zdroj energie
  • Spoľahlivé rádio, svietidlo a záložný zdroj energie
  • Spoľahlivé rádio, svietidlo a záložný zdroj energie
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  • Spoľahlivé rádio, svietidlo a záložný zdroj energie
  • Spoľahlivé rádio, svietidlo a záložný zdroj energie
  • Spoľahlivé rádio, svietidlo a záložný zdroj energie
  • Spoľahlivé rádio, svietidlo a záložný zdroj energie
  • Spoľahlivé rádio, svietidlo a záložný zdroj energie
  • Spoľahlivé rádio, svietidlo a záložný zdroj energie
  • Spoľahlivé rádio, svietidlo a záložný zdroj energie
  • Spoľahlivé rádio, svietidlo a záložný zdroj energie
  • Spoľahlivé rádio, svietidlo a záložný zdroj energie

Prenosné rádio so svietidlom

TAR1609/00

5

| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Spoľahlivé rádio, svietidlo a záložný zdroj energie

S týmto skvelým malým rádiom so svietidlom budete pripravení na všetko. Vysúvateľná anténa zachytáva rozhlasové stanice AM a FM a výkonné svietidlo vám osvetlí cestu. Nechýba ani SOS alarm pre prípad núdze. Nabíjanie pomocou kábla, solárnej energie alebo ručnej kľuky.

Zobraziť všetky výhody

Spoľahlivé rádio, svietidlo a záložný zdroj energie

  • Kompaktné prenosné rádio

  • Analógové ladenie FM/AM

  • Vstavaná lítium-iónová batéria

  • SOS svietidlo

Kompaktné prenosné rádio s baterkou

Kompaktné prenosné rádio s baterkou

Toto praktické prenosné rádio je dokonalým spoločníkom na dlhé dni strávené mimo domu. Zachytáva čistý rádiový signál, nabíja iné zariadenia a výkonnou baterkou vám osvetlí cestu. V núdzových situáciách môžete dokonca spustiť hlasný SOS alarm s blikajúcim svetlom.

Vstavaná Li-ion batéria. Nabíjanie cez USB-C

Vstavaná Li-ion batéria. Nabíjanie cez USB-C

Toto praktické rádio vás nesklame. Pomocou dodaného kábla USB-C ho nabijete až na 32 hodín prehrávania rádia pri primeranej hlasitosti.

Záložné napájanie solárnou energiou alebo ručnou kľukou

Záložné napájanie solárnou energiou alebo ručnou kľukou

Nikdy nezostaňte bez energie! Záložné napájanie budete mať vždy k dispozícii vďaka solárnym panelom na hornej strane rádia alebo otáčaniu pripojenej ručnej kľuky. Rádio možno napájať aj 3 batériami AAA (nie sú súčasťou balenia). Port USB-A umožňuje v núdzovej situácii použiť rádio na nabíjanie vašich ďalších zariadení.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

08/09/2026

Polska

Polska

Polecam

Mam już 2 radyjka Philips i są bardzo dobre. Mają dobry zasieg, działają jako mały powerbank. Możliwość ładowania telefonu. Panel solarny. Jedyne co bym zmienił to zwiększenie pojemności akumulatora i w związku z tym większy panel solarny.

Táto recenzia bola vytvorená pre TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2026-07-01

Táto recenzia bola vytvorená pre TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2026-07-01

19/08/2025

Polska

Polska

Radio na każdą sytuację

Świetne radyjko! Zaskakuje czystym i głębokim dźwiękiem jak na tak niewielki, 1-watowy głośniczek. Trzy źródła zasilania sprawiają, że działa niemal jak perpetuum mobile. Panel solarny ładuje bardzo sprawnie, wbudowane dynamo z korbką jeszcze szybciej, a dodatkowo można włożyć popularne baterie AAA, dostępne praktycznie wszędzie. Najpierw kupiłem jedno dla siebie, a dzień później dokupiłem jeszcze dwa dla rodziny. W sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie prądu i internetu, będzie to niezastąpione źródło informacji. Właśnie dlatego pełna analogowość tego radia jest jego największym atutem.

Výhody

Małe, a potężne – radio zaskakuje bardzo czystym i całkiem głębokim dźwiękiem jak na taki niewielki, 1-watowy głośniczek Philips Philips . Trzy sposoby zasilania – możesz je ładować przez USB-C (dla wbudowanego akumulatora), energią słoneczną lub ręczną

Nevýhody

Brak Bluetooth i wejścia audio – jeśli ktoś chciałby podłączyć swoje urządzenie bezprzewodowo lub przez kabel, niestety – tutaj się nie da. To typowo prosty, analogowy sprzęt, co jak wspomniałem jest też jego największą zaletą

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2025-07-19

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2025-07-19

30/01/2026

Latvija

Latvija

Overený kupujúci

Produkta īpašības pilnībā atbilst lietojuma mērķim

Produkts atbilst lietojuma mērķim pilnībā. Noteiktu ieteiktu.

Táto recenzia bola vytvorená pre TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti

Date of Use 2024-12-30

Táto recenzia bola vytvorená pre TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti

Date of Use 2024-12-30

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky