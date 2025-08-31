TAR2509/10
Klasický spoločník
Milujete rádio? Od kuchyne cez garáž až po záhradu vám toto prenosné analógové FM/AM rádio bude prehrávať vaše obľúbené stanice. Má skvelý zvuk, funguje na sieťové napájanie alebo batérie a disponuje praktickým LED indikátorom, takže budete vedieť, kedy je dokonale naladené.
FM/AM
Analógové ladenie
Sieťové napájanie alebo batérie
Analógové ladenie uľahčuje vyhľadávanie obľúbených staníc na tomto prenosnom rádiu FM/AM. Stačí otočiť ladiacim kolieskom na bočnej strane rádia a veľký, prehľadný ukazovateľ zobrazí naladenú frekvenciu. Keď je signál silný, rozsvieti sa LED indikátor.
Vychutnajte si hudbu naplno v režime Hudba. Keď počúvate správy, obľúbený rozhlasový seriál alebo diskusnú reláciu, prepnite do režimu Správy. Nech už máte radi čokoľvek, 3.5" reproduktor zaistí kvalitný a čistý zvuk.
Na tomto rádiu už nikdy nebudete musieť hľadať ovládač hlasitosti! Okrem veľkého ovládača hlasitosti má rádio na hornej strane prepínače na prepínanie medzi signálmi FM/AM a režimami zvuku. Nájdete tu aj port na slúchadlá na nerušené počúvanie.
5.0
z 5
1
Recenzia
Johanka
31/08/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Je to skvělý přítel
Skvělý čistý zvuk, jemná stupnice hlasitosti; elegantní design; příjemná velikost Byla bych uvítala poutko na přenášení
Táto recenzia bola vytvorená pre TAR2509 Přenosné FM/AM rádio
Date of Use 2025-07-31
Táto recenzia bola vytvorená pre TAR2509 Přenosné FM/AM rádio
Date of Use 2025-07-31