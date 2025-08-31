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  • Klasický spoločník
  • Klasický spoločník
  • Klasický spoločník
  • Klasický spoločník
  • Klasický spoločník
  • Klasický spoločník
  • Klasický spoločník
  • Klasický spoločník
  • Klasický spoločník
  • Klasický spoločník
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  • Klasický spoločník
  • Klasický spoločník
  • Klasický spoločník
  • Klasický spoločník
  • Klasický spoločník
  • Klasický spoločník
  • Klasický spoločník
  • Klasický spoločník
  • Klasický spoločník

Prenosné FM/AM rádio

TAR2509/10

5

| (1) Recenzia

Klasický spoločník

Milujete rádio? Od kuchyne cez garáž až po záhradu vám toto prenosné analógové FM/AM rádio bude prehrávať vaše obľúbené stanice. Má skvelý zvuk, funguje na sieťové napájanie alebo batérie a disponuje praktickým LED indikátorom, takže budete vedieť, kedy je dokonale naladené.

Zobraziť všetky výhody

Klasický spoločník

  • FM/AM

  • Analógové ladenie

  • Sieťové napájanie alebo batérie

Klasický dizajn, čistý príjem, jednoduché ladenie

Klasický dizajn, čistý príjem, jednoduché ladenie

Analógové ladenie uľahčuje vyhľadávanie obľúbených staníc na tomto prenosnom rádiu FM/AM. Stačí otočiť ladiacim kolieskom na bočnej strane rádia a veľký, prehľadný ukazovateľ zobrazí naladenú frekvenciu. Keď je signál silný, rozsvieti sa LED indikátor.

Prepínajte medzi režimami Správy a Hudba. Ovládanie tónu

Prepínajte medzi režimami Správy a Hudba. Ovládanie tónu

Vychutnajte si hudbu naplno v režime Hudba. Keď počúvate správy, obľúbený rozhlasový seriál alebo diskusnú reláciu, prepnite do režimu Správy. Nech už máte radi čokoľvek, 3.5" reproduktor zaistí kvalitný a čistý zvuk.

Jednoduché ovládanie. Veľký ovládač hlasitosti

Jednoduché ovládanie. Veľký ovládač hlasitosti

Na tomto rádiu už nikdy nebudete musieť hľadať ovládač hlasitosti! Okrem veľkého ovládača hlasitosti má rádio na hornej strane prepínače na prepínanie medzi signálmi FM/AM a režimami zvuku. Nájdete tu aj port na slúchadlá na nerušené počúvanie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

4
3
2
1

31/08/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Je to skvělý přítel

Skvělý čistý zvuk, jemná stupnice hlasitosti; elegantní design; příjemná velikost Byla bych uvítala poutko na přenášení

Táto recenzia bola vytvorená pre TAR2509 Přenosné FM/AM rádio

Date of Use 2025-07-31

Táto recenzia bola vytvorená pre TAR2509 Přenosné FM/AM rádio

Date of Use 2025-07-31

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