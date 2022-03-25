VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Fotografia produktu spredu
  • Hlavná fotografia pri použití
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Detailná fotografia produktu
  • Primárny obrázok
  • Fotografia produktu spredu
  • Hlavná fotografia pri použití
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Detailná fotografia produktu
  • Primárny obrázok

Tento produkt už nie je dostupný

Internetové rádio

TAR8805/10

3.8

| (9) Recenzie | 86% Odporúča tento produkt

Zamilujete si ho ešte viac

Nech milujete čokoľvek, s týmto internetovým rádiom Philips to vždy poľahky nájdete. Spolu s internetom, vysielaním DAB+ a FM ladením získate aj kompatibilitu s funkciou Spotify Connect a streamovanie prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Nabite si svoj telefón na bezdrôtovej nabíjacej podložke Qi.

Zobraziť všetky výhody

Zamilujete si ho ešte viac

  • DAB+

  • Spotify connect

  • Bluetooth®

  • s bezdrôtovou telefónnou nabíjačkou

Bezdrôtová nabíjacia podložka Qi. Port USB

Bezdrôtová nabíjacia podložka Qi. Port USB

Bezdrôtová nabíjacia podložka Qi sadne na vrchnú časť rádia. Pre staršie telefóny je možné použiť nabíjací port USB. K dispozícii je veľký a zreteľný digitálny časový displej a hlavné ovládače sa nachádzajú na prednom paneli.

Spotify Connect. Ako diaľkové ovládanie pre službu Spotify používajte mobilné zariadenie

Spotify Connect. Ako diaľkové ovládanie pre službu Spotify používajte mobilné zariadenie

Streamovanie cez Spotify? Toto Bluetooth internetové rádio sa môže pochváliť funkciou Spotify Connect. Použite svoj mobil ako diaľkové ovládanie, zatiaľ čo rádio streamuje signál najvyššej kvality Spotify – priamo zo serverov Spotify. Prostredníctvom mobilného zariadenia môžete tiež streamovať z iných hudobných služieb.

Dvojitý budík a časovač vypnutia

Časovač vypnutia vám umožní nechať sa unášať pokojným spánkom, kým na pozadí hrá vaša obľúbená rozhlasová stanica. Funkcia Dual Alarm umožňuje nastaviť dva rôzne budíky. Perfektné, ak pravdepodobne odložíte prvý alarm.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

3.8

z 5

9

Recenzie

86%

Odporúča tento produkt

25/03/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Super zvuk

Vše co potřebujete, podcasty, DAB, Bluetooth, internetové i klasické rádio. Přehledný displej. Budík, sleeptime. Vřele doporučuji.

Výhody

Cena a kvalita

Nevýhody

Nenašel jsem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAR8805 Internetové rádio

Dátum použitia 2021-02-25

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAR8805 Internetové rádio

Dátum použitia 2021-02-25

18/11/2022

Polska

Polska

Overený kupujúci

Ten produkt - rewelacyja!!!

Radio internetowe to najlepszy mój z ostatnich zakupów jakie zrobiłem. Radio to posiada zarówno możliwość słuchania radia tradycyjnego (za pomocą fal radiowych) ale również a dla mnie przede wszystkim ulubionych stacji radiowych za pomocą internetu. Ustawione w kuchni służy wszystkim domownikom w zależności od upodobań a także można ładować naładować bezprzewodowo telefon, który w pracach kuchennych jest zawsze bezpieczny i pod ręką. Instrukcja konfiguracji radia jest prosta i czytelna. Można też Radio to spełnia wszelkie moje oczekiwania! P.s. Kupiłem wcześniej radio internetowe innej marki i po kilku dniach zwróciłem bowiem nie spełniało moich oczekiwań.

Výhody

Słuchania ulubionych stacji radiowych nawet z całego świata oraz bezprzewodowa ładowarka do telefonów

Nevýhody

Nie stwierdziłem do tej pory

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAR8805 Radio internetowe

Dátum použitia 2021-10-18

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAR8805 Radio internetowe

Dátum použitia 2021-10-18

23/10/2021

Polska

Polska

Wszystko działa OK

Poprzednie recenzje bardzo mnie zniechęciły, pomimo to kupiłem radyjko, najwyżej oddam pomyślałem. A to wszystko działa jak należy, jest funkcja sleep (w wersji polskiej myląca nazwa drzemka) radia internetowe, FM, DAB+, Spotify, BT. Wszystko super. Konfiguracja wcale nie tak bardzo skomplikowana. No ale do instrukcji musiałem zajrzeć ;-). Polecam. Jedyna wada po godzinie to słaby kat widzenia nekranu. Praktycznie po 15 st. Ale to drobiazg, w końcu radia się słucha a nie ogląda

Výhody

Radio internetowe działa super. FM, DAB+ też

Nevýhody

Brakuje innego koloru; szary, srebrny, niebieski może

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAR8805 Radio internetowe

Dátum použitia 2021-09-23

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAR8805 Radio internetowe

Dátum použitia 2021-09-23

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky