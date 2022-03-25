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Nech milujete čokoľvek, s týmto internetovým rádiom Philips to vždy poľahky nájdete. Spolu s internetom, vysielaním DAB+ a FM ladením získate aj kompatibilitu s funkciou Spotify Connect a streamovanie prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Nabite si svoj telefón na bezdrôtovej nabíjacej podložke Qi.
DAB+
Spotify connect
Bluetooth®
s bezdrôtovou telefónnou nabíjačkou
Bezdrôtová nabíjacia podložka Qi sadne na vrchnú časť rádia. Pre staršie telefóny je možné použiť nabíjací port USB. K dispozícii je veľký a zreteľný digitálny časový displej a hlavné ovládače sa nachádzajú na prednom paneli.
Streamovanie cez Spotify? Toto Bluetooth internetové rádio sa môže pochváliť funkciou Spotify Connect. Použite svoj mobil ako diaľkové ovládanie, zatiaľ čo rádio streamuje signál najvyššej kvality Spotify – priamo zo serverov Spotify. Prostredníctvom mobilného zariadenia môžete tiež streamovať z iných hudobných služieb.
Časovač vypnutia vám umožní nechať sa unášať pokojným spánkom, kým na pozadí hrá vaša obľúbená rozhlasová stanica. Funkcia Dual Alarm umožňuje nastaviť dva rôzne budíky. Perfektné, ak pravdepodobne odložíte prvý alarm.
3.8
z 5
9
Recenzie
86%
Odporúča tento produkt
Míra z Prahy
25/03/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Super zvuk
Vše co potřebujete, podcasty, DAB, Bluetooth, internetové i klasické rádio. Přehledný displej. Budík, sleeptime. Vřele doporučuji.
Výhody
Cena a kvalita
Nevýhody
Nenašel jsem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAR8805 Internetové rádio
Dátum použitia 2021-02-25
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAR8805 Internetové rádio
Dátum použitia 2021-02-25
Dantes57
18/11/2022
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Ten produkt - rewelacyja!!!
Radio internetowe to najlepszy mój z ostatnich zakupów jakie zrobiłem. Radio to posiada zarówno możliwość słuchania radia tradycyjnego (za pomocą fal radiowych) ale również a dla mnie przede wszystkim ulubionych stacji radiowych za pomocą internetu. Ustawione w kuchni służy wszystkim domownikom w zależności od upodobań a także można ładować naładować bezprzewodowo telefon, który w pracach kuchennych jest zawsze bezpieczny i pod ręką. Instrukcja konfiguracji radia jest prosta i czytelna. Można też Radio to spełnia wszelkie moje oczekiwania! P.s. Kupiłem wcześniej radio internetowe innej marki i po kilku dniach zwróciłem bowiem nie spełniało moich oczekiwań.
Výhody
Słuchania ulubionych stacji radiowych nawet z całego świata oraz bezprzewodowa ładowarka do telefonów
Nevýhody
Nie stwierdziłem do tej pory
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAR8805 Radio internetowe
Dátum použitia 2021-10-18
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAR8805 Radio internetowe
Dátum použitia 2021-10-18
Jacek7
23/10/2021
Polska
Wszystko działa OK
Poprzednie recenzje bardzo mnie zniechęciły, pomimo to kupiłem radyjko, najwyżej oddam pomyślałem. A to wszystko działa jak należy, jest funkcja sleep (w wersji polskiej myląca nazwa drzemka) radia internetowe, FM, DAB+, Spotify, BT. Wszystko super. Konfiguracja wcale nie tak bardzo skomplikowana. No ale do instrukcji musiałem zajrzeć ;-). Polecam. Jedyna wada po godzinie to słaby kat widzenia nekranu. Praktycznie po 15 st. Ale to drobiazg, w końcu radia się słucha a nie ogląda
Výhody
Radio internetowe działa super. FM, DAB+ też
Nevýhody
Brakuje innego koloru; szary, srebrny, niebieski może
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAR8805 Radio internetowe
Dátum použitia 2021-09-23
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAR8805 Radio internetowe
Dátum použitia 2021-09-23