TAS1209BK/00
Prineste si zvuk, kamkoľvek idete
S týmto reproduktorom Bluetooth si môžete vziať hudbu aj do prírody. Pasívny žiarič poskytuje úderné basy a stupeň krytia IPX4 znamená, že reproduktor zvládne aj mierny dážď alebo výlet do posilňovne. Môžete tiež prijímať hovory bez použitia rúk, nech už ste kdekoľvek
Pasívny žiarič. Úderné basy
Pár dvoch reproduktorov pre stereo zvuk
Výstupný výkon 5 W RMS
IPX4 odolné voči potu/striekajúcej vode
Basy, ktoré vám zabezpečí tento kompaktný malý reproduktor, sú neuveriteľne plné a úderné. Vezmite si so sebou svoju obľúbenú hudbu a vychutnajte si jej jasný zvuk v záhrade, na prechádzke alebo na pláži. Je ideálny do práce, pri odpočinku i hrách, skrátka kdekoľvek ste.
Máte chuť na ešte bohatší zvuk? Stačí, ak spolu prepojíte dva identické reproduktory, a získate tak fantastický stereo zvuk. Počúvajte svoju obľúbenú hudbu spôsobom, akým sa má počúvať. Dokonca ani vonku vám neunikne ani jeden beat či slovo.
Tento malý odolný reproduktor je pripravený stráviť s vami deň vonku. Stupeň ochrany IPX4 znamená, že reproduktor odolá špliechajúcej vode počas dažďa alebo potu. Uvoľnite sa a nenechajte sa pri počúvaní rušiť.
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