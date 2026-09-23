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  • Prineste si zvuk, kamkoľvek idete
  • Prineste si zvuk, kamkoľvek idete
  • Prineste si zvuk, kamkoľvek idete
  • Prineste si zvuk, kamkoľvek idete
  • Prineste si zvuk, kamkoľvek idete
  • Prineste si zvuk, kamkoľvek idete
  • Prineste si zvuk, kamkoľvek idete
  • Prineste si zvuk, kamkoľvek idete
  • Prineste si zvuk, kamkoľvek idete
  • Prineste si zvuk, kamkoľvek idete
  • Prineste si zvuk, kamkoľvek idete
  • Prineste si zvuk, kamkoľvek idete
  • Prineste si zvuk, kamkoľvek idete
  • Prineste si zvuk, kamkoľvek idete

Bezdrôtový reproduktor

TAS1209BK/00

Prineste si zvuk, kamkoľvek idete

S týmto reproduktorom Bluetooth si môžete vziať hudbu aj do prírody. Pasívny žiarič poskytuje úderné basy a stupeň krytia IPX4 znamená, že reproduktor zvládne aj mierny dážď alebo výlet do posilňovne. Môžete tiež prijímať hovory bez použitia rúk, nech už ste kdekoľvek

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Prineste si zvuk, kamkoľvek idete

  • Pasívny žiarič. Úderné basy

  • Pár dvoch reproduktorov pre stereo zvuk

  • Výstupný výkon 5 W RMS

  • IPX4 odolné voči potu/striekajúcej vode

Pasívny žiarič na úderné basy

Pasívny žiarič na úderné basy

Basy, ktoré vám zabezpečí tento kompaktný malý reproduktor, sú neuveriteľne plné a úderné. Vezmite si so sebou svoju obľúbenú hudbu a vychutnajte si jej jasný zvuk v záhrade, na prechádzke alebo na pláži. Je ideálny do práce, pri odpočinku i hrách, skrátka kdekoľvek ste.

Spárujte ho s rovnakým reproduktorom a dosiahnete stereofónny zvuk

Máte chuť na ešte bohatší zvuk? Stačí, ak spolu prepojíte dva identické reproduktory, a získate tak fantastický stereo zvuk. Počúvajte svoju obľúbenú hudbu spôsobom, akým sa má počúvať. Dokonca ani vonku vám neunikne ani jeden beat či slovo.

IPX4 odolné voči striekajúcej vode a potu

IPX4 odolné voči striekajúcej vode a potu

Tento malý odolný reproduktor je pripravený stráviť s vami deň vonku. Stupeň ochrany IPX4 znamená, že reproduktor odolá špliechajúcej vode počas dažďa alebo potu. Uvoľnite sa a nenechajte sa pri počúvaní rušiť.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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  • Tipy a triky