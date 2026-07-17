Tento produkt už nie je dostupný
TAS1505B/00
Párty vo vrecku
Noste si párty kamkoľvek so sebou vďaka Bluetooth reproduktoru, ktorý je tak malý, že sa dá pokojne zavesiť na zápästie. Tento drobný reproduktor je plne vodotesný a na svoju veľkosť dokáže vydať prekvapivo silný zvuk.
Bluetooth®
Výstupný výkon 2,5 W
8 hodín prehrávania
Vodotesné podľa IPX7
Tento prenosný reproduktor Bluetooth má stupeň ochrany IPX7, čo znamená, že vydrží až 30-minútové úplné ponorenie do vody až do hĺbky 1 m. Môžete oslavovať v sprche, pri bazéne alebo dokonca v bazéne! Dosah bezdrôtovej siete je 20 m.
Zvuk zostane čistý, aj keď budete prehrávať hudbu nahlas pričom pasívny žiarič zvýrazňuje basy. Získate 8-hodinový čas prehrávania a úplné nabitie trvá 2,5 hodiny. Pripojenie Bluetooth je stabilné a párovanie jednoduché.
Vždy sa prejavte. Tento malý reproduktor Bluetooth je k dispozícii v niekoľkých farebných odtieňoch, takže môžete ovládnuť svoj štýl. Zladený popruh na nosenie vám uľahčí prenášanie reproduktora, nech ste kdekoľvek.
5.0
z 5
1
Recenzia
Pablo Picasso
17/07/2026
Slovensko
Produkt je výborný
Tento repráčik mám asi 2-3 roky je Súper veľmi dlho vydrží hrať a hrá čisto a má pekné basy na to aký je malý a vydrží aj v riadnom daždi. Vrelo odporúčam po rokoch ktoré mi spoľahlivo slúži.
Výhody
Dlhá výdrž batérie, čistý zvuk,plne vodeodolný
Nevýhody
Nenašiel som
Táto recenzia bola vytvorená pre TAS1505B Bezdrôtový reproduktor
Dátum použitia 2023-07-11
Táto recenzia bola vytvorená pre TAS1505B Bezdrôtový reproduktor
Dátum použitia 2023-07-11