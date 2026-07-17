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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtový reproduktor

TAS1505B/00

5

| (1) Recenzia

Párty vo vrecku

Noste si párty kamkoľvek so sebou vďaka Bluetooth reproduktoru, ktorý je tak malý, že sa dá pokojne zavesiť na zápästie. Tento drobný reproduktor je plne vodotesný a na svoju veľkosť dokáže vydať prekvapivo silný zvuk.

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Párty vo vrecku

  • Bluetooth®

  • Výstupný výkon 2,5 W

  • 8 hodín prehrávania

  • Vodotesné podľa IPX7

Odolný a vodotesný so stupňom ochrany IPX7

Tento prenosný reproduktor Bluetooth má stupeň ochrany IPX7, čo znamená, že vydrží až 30-minútové úplné ponorenie do vody až do hĺbky 1 m. Môžete oslavovať v sprche, pri bazéne alebo dokonca v bazéne! Dosah bezdrôtovej siete je 20 m.

8 hodín prehrávania. 2,5 hodiny nabíjania

Zvuk zostane čistý, aj keď budete prehrávať hudbu nahlas pričom pasívny žiarič zvýrazňuje basy. Získate 8-hodinový čas prehrávania a úplné nabitie trvá 2,5 hodiny. Pripojenie Bluetooth je stabilné a párovanie jednoduché.

Vyberte si svoju farebnú kombináciu. Prejavte svoj štýl

Vždy sa prejavte. Tento malý reproduktor Bluetooth je k dispozícii v niekoľkých farebných odtieňoch, takže môžete ovládnuť svoj štýl. Zladený popruh na nosenie vám uľahčí prenášanie reproduktora, nech ste kdekoľvek.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

4
3
2
1

17/07/2026

Slovensko

Slovensko

Produkt je výborný

Tento repráčik mám asi 2-3 roky je Súper veľmi dlho vydrží hrať a hrá čisto a má pekné basy na to aký je malý a vydrží aj v riadnom daždi. Vrelo odporúčam po rokoch ktoré mi spoľahlivo slúži.

Výhody

Dlhá výdrž batérie, čistý zvuk,plne vodeodolný

Nevýhody

Nenašiel som

Táto recenzia bola vytvorená pre TAS1505B Bezdrôtový reproduktor

Dátum použitia 2023-07-11

Táto recenzia bola vytvorená pre TAS1505B Bezdrôtový reproduktor

Dátum použitia 2023-07-11

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