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  • Vychutnajte si kvalitný zvuk, nech ste kdekoľvek
  • Vychutnajte si kvalitný zvuk, nech ste kdekoľvek
  • Vychutnajte si kvalitný zvuk, nech ste kdekoľvek
  • Vychutnajte si kvalitný zvuk, nech ste kdekoľvek
  • Vychutnajte si kvalitný zvuk, nech ste kdekoľvek
  • Vychutnajte si kvalitný zvuk, nech ste kdekoľvek
  • Vychutnajte si kvalitný zvuk, nech ste kdekoľvek
  • Vychutnajte si kvalitný zvuk, nech ste kdekoľvek
  • Vychutnajte si kvalitný zvuk, nech ste kdekoľvek
  • Vychutnajte si kvalitný zvuk, nech ste kdekoľvek
  • Vychutnajte si kvalitný zvuk, nech ste kdekoľvek
  • Vychutnajte si kvalitný zvuk, nech ste kdekoľvek
  • Vychutnajte si kvalitný zvuk, nech ste kdekoľvek
  • Vychutnajte si kvalitný zvuk, nech ste kdekoľvek

Bezdrôtový reproduktor

TAS1509BK/00

Vychutnajte si kvalitný zvuk, nech ste kdekoľvek

Vezmite si svoju hudbu kamkoľvek s týmto skvelým reproduktorom Bluetooth. Pasívny žiarič prináša výrazné basy a stupeň krytia IPX7 znamená, že reproduktor možno bez problémov ponoriť na 30 minút. Vybavujte hovory bez použitia rúk, nech ste kdekoľvek.

Zobraziť všetky výhody

Vychutnajte si kvalitný zvuk, nech ste kdekoľvek

  • Pasívny žiarič. Výrazné basy

  • Spárujte dva reproduktory na stereofónny zvuk

  • Výstupný výkon 5W RMS

  • Vodotesnosť IPX7

Pasívny žiarič pre výrazné basy

Pasívny žiarič pre výrazné basy

Tento úžasný malý reproduktor prináša prekvapivo plné a výrazné basy. Vezmite si hudbu so sebou a počúvajte ju zreteľne v záhrade, na prechádzke alebo na pláži. Dokonalý spoločník bez ohľadu na vaše plány.

Spárujte ho s rovnakým reproduktorom a získajte stereofónny zvuk

Máte chuť na ešte bohatší zvuk? Dva rovnaké reproduktory môžete jednoducho prepojiť a vychutnať si fantastický stereofónny zvuk. Počúvajte hudbu presne tak, ako má znieť. Ani keď ste vonku a v pohybe, neunikne vám jediný tón ani slovo.

Vodotesnosť IPX7

Vodotesnosť IPX7

Tento skvelý malý reproduktor je pripravený na všetko. Či už vás zastihne dážď, poriadne sa spotíte alebo dokonca skočíte z lode, stupeň vodotesnosti IPX7 znamená, že reproduktor môžete bez problémov ponoriť až na 30 minút.

Technické špecifikácie

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  • Tipy a triky