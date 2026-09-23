TAS1509BK/00
Vychutnajte si kvalitný zvuk, nech ste kdekoľvek
Vezmite si svoju hudbu kamkoľvek s týmto skvelým reproduktorom Bluetooth. Pasívny žiarič prináša výrazné basy a stupeň krytia IPX7 znamená, že reproduktor možno bez problémov ponoriť na 30 minút. Vybavujte hovory bez použitia rúk, nech ste kdekoľvek.
Pasívny žiarič. Výrazné basy
Spárujte dva reproduktory na stereofónny zvuk
Výstupný výkon 5W RMS
Vodotesnosť IPX7
Tento úžasný malý reproduktor prináša prekvapivo plné a výrazné basy. Vezmite si hudbu so sebou a počúvajte ju zreteľne v záhrade, na prechádzke alebo na pláži. Dokonalý spoločník bez ohľadu na vaše plány.
Máte chuť na ešte bohatší zvuk? Dva rovnaké reproduktory môžete jednoducho prepojiť a vychutnať si fantastický stereofónny zvuk. Počúvajte hudbu presne tak, ako má znieť. Ani keď ste vonku a v pohybe, neunikne vám jediný tón ani slovo.
Tento skvelý malý reproduktor je pripravený na všetko. Či už vás zastihne dážď, poriadne sa spotíte alebo dokonca skočíte z lode, stupeň vodotesnosti IPX7 znamená, že reproduktor môžete bez problémov ponoriť až na 30 minút.
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