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TAS5505/00
Štýlový relax
Relaxujte s reproduktorom Bluetooth, ktorý doplní každý interiér. Získajte 12 hodín hracej doby a bohatý zvuk s teplými basmi. Látka reproduktora z vlnenej zmesi mu dodá sofistikovaný štýl a zabudovaný mikrofón vám umožní hovory hands-free.
Bluetooth®
Výstupný výkon 20 W
12 hodín prehrávania
Tento reproduktor vyzerá skvele, nech ho umiestnite kdekoľvek. Reliéfne tlačidlá vám umožnia ovládať prehrávanie, rozhranie Bluetooth a ďalšie. Vďaka vstavanému mikrofónu môžete prijímať hovory bez použitia rúk a popruh na prenášanie môžete prevliecť cez otvor na prevlečenie.
Bez problémov prejdite od práce na večernú oslavu. Získate 12 hodín prehrávania na jedno nabitie a bezdrôtový dosah je 20 m. Nabíjanie reproduktora cez kábel USB typu C, ktorý je súčasťou balenia, trvá 3,5 hodiny.
Tento reproduktor má povrchovú úpravu z luxusnej tkaniny na reproduktor vyrobenej špičkovým výrobcom Kvadrat. Krásny materiál s prímesou vlny je akusticky transparentný a umožňuje voľné prúdenie zvuku od hovorcu do miestnosti.
Ocenenia
Hodnotenie
Stupeň ochrany IPX7 znamená, že budič reproduktora možno ponoriť až na 30 minút do hĺbky až do 1 m. Tkanina na reproduktor nie je vodotesná, no jednu či dve kvapky zvládne.