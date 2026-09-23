VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Fotografia produktu spredu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69
  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Životný štýl produktu
  • Fotografia produktu spredu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69
  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Životný štýl produktu

Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtový reproduktor

TAS6305/00

Oslava vo dne i v noci

Vďaka vodotesnému reproduktoru Bluetooth, ktorý vám poskytne 20 hodín prehrávania, si oslavu užijete ešte dlhšie. Silné basy udržia každého v pohybe. Vďaka vysokokapacitnej batérii reproduktora môžete svoje inteligentné zariadenie nabíjať cez port USB.

Zobraziť všetky výhody

Oslava vo dne i v noci

  • Bluetooth®

  • Výstupný výkon 30 W

  • 20 hodín prehrávania

  • Zabudovaná funkcia nabíjacej batérie

Vode odolný a vždy pripravený

Vode odolný a vždy pripravený

Tento prenosný reproduktor Bluetooth má stupeň ochrany IPX7, čo znamená, že vydrží až 30-minútové úplné ponorenie do vody až do hĺbky 1 m. Môžete oslavovať v sprche, pri bazéne alebo dokonca v bazéne! Dosah bezdrôtovej siete je 20 m.

20 hodín prehrávania, zabudovaná funkcia nabíjacej batérie

20 hodín prehrávania, zabudovaná funkcia nabíjacej batérie

Nabíjateľná 4400 mAH lítium-iónová batéria zabezpečí 20 hodín prehrávania a vaše inteligentné zariadenie môžete nabíjať pomocou portu USB reproduktora. Plné nabitie batérie trvá 6 hodín.

Pusťte si to nahlas. Spárujte pre stereofónny zvuk

Pusťte si to nahlas. Spárujte pre stereofónny zvuk

Dva pasívne radiče poskytujú silné basy a zvuk nestráca čistotu ani pri vysokej hlasitosti. Chcete rozprúdiť oslavu ešte viac? Spárujte s rovnakým reproduktorom a dosiahnete stereofónny zvuk. LED svetlá na každom konci reproduktora blikajú do rytmu tónov

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky