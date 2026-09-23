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TAS6305/00
Oslava vo dne i v noci
Vďaka vodotesnému reproduktoru Bluetooth, ktorý vám poskytne 20 hodín prehrávania, si oslavu užijete ešte dlhšie. Silné basy udržia každého v pohybe. Vďaka vysokokapacitnej batérii reproduktora môžete svoje inteligentné zariadenie nabíjať cez port USB.
Bluetooth®
Výstupný výkon 30 W
20 hodín prehrávania
Zabudovaná funkcia nabíjacej batérie
Tento prenosný reproduktor Bluetooth má stupeň ochrany IPX7, čo znamená, že vydrží až 30-minútové úplné ponorenie do vody až do hĺbky 1 m. Môžete oslavovať v sprche, pri bazéne alebo dokonca v bazéne! Dosah bezdrôtovej siete je 20 m.
Nabíjateľná 4400 mAH lítium-iónová batéria zabezpečí 20 hodín prehrávania a vaše inteligentné zariadenie môžete nabíjať pomocou portu USB reproduktora. Plné nabitie batérie trvá 6 hodín.
Dva pasívne radiče poskytujú silné basy a zvuk nestráca čistotu ani pri vysokej hlasitosti. Chcete rozprúdiť oslavu ešte viac? Spárujte s rovnakým reproduktorom a dosiahnete stereofónny zvuk. LED svetlá na každom konci reproduktora blikajú do rytmu tónov
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