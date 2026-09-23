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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtový reproduktor

TAS7505/00

1 Ocenenie

Krásna hudba

Prehrávajte si svoje obľúbené skladby na reproduktore Bluetooth, ktorý vyzerá výborne v každej verzii. Získajte 20 hodín hracej doby a bohatý zvuk s teplými basmi. Vyznačuje sa funkciou nabíjacej stanice na nabíjanie telefónov a látka reproduktora z vlnenej zmesi mu dodáva štýl.

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Krásna hudba

  • Bluetooth®

  • Výstupný výkon 30 W

  • 20 hodín prehrávania

  • Zabudovaná funkcia nabíjacej batérie

Dokonalá harmónia vzhľadu a funkčnosti

Dokonalá harmónia vzhľadu a funkčnosti

Od ranného cvičenia až po večeru na balkóne vám tento reproduktor s technológiou Bluetooth prehrá hudbu štýlovo. Reliéfne tlačidlá vám umožnia ovládať prehrávanie, stereofónne párovanie, rozhranie Bluetooth a ďalšie. Otvor na prevlečenie je praktický, ak chcete použiť popruh na prenášanie.

Tkanina na reproduktor od spoločnosti Kvadrat. Vypočujte si zvuk so všetkými detailmi.

Tento reproduktor má povrchovú úpravu z luxusnej tkaniny na reproduktor vyrobenej špičkovým výrobcom Kvadrat. Krásny materiál s prímesou vlny je akusticky transparentný a umožňuje voľné prúdenie zvuku od hovorcu do miestnosti.

20 hodín prehrávania. 4,5 hodiny nabíjania

20 hodín prehrávania. 4,5 hodiny nabíjania

Získate 20 hodín prehrávania na jedno nabitie a bezdrôtový dosah je 20 m. Nabíjanie reproduktora cez kábel USB typu C, ktorý je súčasťou balenia, trvá 4,5 hodiny.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Ocenenia

  • Obrázok AWARD-1679621

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Stupeň ochrany IPX7 znamená, že budič reproduktora možno ponoriť až na 30 minút do hĺbky až do 1 m. Tkanina na reproduktor nie je vodotesná, no jednu či dve kvapky zvládne.